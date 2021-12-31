Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisi hareketli bir yılı geride bırakıyor. Döviz kurlarındaki yükselişin damga vurduğu 2021 yılı tamamlanırken, iş dünyası, 2022’ye umutla bakıyor. Aşılama ve gücünü kaybeden virüsün etkisiyle pandeminin sonlarına yaklaşıldığı tahmin edilirken; Türkiye, sahip olduğu üretim gücü, genç ve kalifiye nüfusu, tedarik ve lojistik üstünlük sağlayan jeostratejik konumu ile dünyanın yeni üretim üssü olma yolunda çok büyük bir avantaj yakaladı. Hükûmet de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı “Yeni Türkiye Ekonomi Modeli” ile bu süreci destekleyecek. İş dünyasının temsilcileri, bu avantajların, 2022 yılında Türkiye’nin makroekonomik göstergelerine de pozitif yansıyacağını belirtiyor.

"GEREKEN ADIMLARI HIZLI ATMAMIZ LAZIM"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu; ABD ve AB’nin Asya’ya bağımlı kaynak tedariki modelini değiştirme isteğinin, Türkiye’yi küresel zincirde güvenilir tedarikçi konumuna hızla taşıyabileceğine dikkati çekerek “2022 ve sonrasında sürdürülebilir büyüme ve katma değeri yüksek üretim ve ihracata dönük planlamaları yapmamız gerekiyor. Gereken adımları hızla atmamız lazım” dedi.

Rekor üstüne rekor kırarak çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de “Şoklara dayanıklı ve seri reflekslere sahip ihracatçılarımız, attıkları yerinde adımlarla her krizden güçlenerek çıkmayı başardılar. Kasım sonunda yıllıklandırılmış ihracatta 221 milyar dolara ulaştık. 229 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik. Şimdi hedefimiz, bu başarılı performansın üzerine ekleyerek ihracatta çıtayı her gün daha da yukarı taşımak; 250 milyar dolara erişmek” diye konuştu.

Dış Ekonomik İlişkiler Başkanı Nail Olpak ise “2021 yılındaki güçlü performansın ardından 2022’de de ekonomimizin yüzde 5 civarında bir büyüme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Başta ihracat kalemi olmak üzere tüketim ve yatırım harcamalarının, büyümede önemli payı olacağını öngörüyoruz. 147 İş Konseyimiz ile birlikte Türkiye’nin büyümesi vizyonuyla çalışmaya ve küresel ticaretten aldığımız payı en nitelikli şekilde artırmak için iş dünyamıza yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

TURİST AKINI YAŞANACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 için koydukları 24 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaştıklarını, 2022 için 34,5 milyar dolarla bütün zamanların rekorunun kırıldığı 2019 turizm rakamlarını yakalamayı hedeflediklerini bildirdi.

“V” tipi çıkışın yeni yılda da devam etmesini öngördüklerini bildiren Bakan Ersoy “2020’de 12 milyar dolar olan gelirimizi yüzde 100’lük artışla 24 milyar dolara getirmeyi hedefliyoruz diye özellikle belirtmiştik. İddialı ve zor bir hedefti ama gerçekleşti. Pandemide yeni mutasyonlar oluyor ama Türkiye çok iyi mücadele ediyor” diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya da 2022 yılının güzel geldiğini, özellikle yurt dışı rezervasyonlarında ciddi artış olduğunu belirterek “Ana pazarlarımızın yanı sıra Latin ülkeleri gibi alternatif pazarlarda da yükseliş bulunuyor. Yabancı misafirlerin ülkemize ilgisi, tatil beldelerinde doluluğun yüzde 100’leri bulacağını gösteriyor. 2022 bizim için iyi dönemin başlangıcı olacak. Çok hazırlıklıyız. Güzel bir yıl bizi bekliyor. İnşallah 2019’dan sonraki en başarılı yılımızı yaşayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti 81 ilde harekete geçti: Yeni ekonomi modeli halka anlatılıyor AK Parti, hem yeni ekonomi modelini hem de son günlerde atılan adımları vatandaşa anlatmak için 81 ilde harekete geçti.

İhracatçı zor durumda: Ürün var 'kutu' yok! Ev ve mutfak eşyası ihraç eden firmaların en büyük derdi ambalaj. EVSİD Başkanı Talha Özger "Siparişler yoğun ancak kâğıt kutu ve koruyucu malzeme bulamıyoruz" dedi.