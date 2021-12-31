Türkiye Gazetesi

Enerji, inşaat, mobilya ve perakende olmak üzere 4 farklı sektörde faaliyet gösteren Doğanlar Holding, bugün Türkiye’nin en büyük 100 şirketi arasında yer alıyor. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “Mobilya grubumuzda; Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak-Banyo, Lova Yatak ve Ruum Store, enerji alanında; Biotrend Enerji, inşaat sektöründe; Doğyap, perakende alanında ise TroyPark AVM şirketleriyle farklı alanlardaki müşteri ve yatırımcılarımıza hizmet veriyoruz. İnsana ve çevreye saygılı yaklaşımlarımız ve etik değerlere bağlılığımızla; mobilyadan inşaata, enerji girişimlerinden müşteri ilişkilerine uzanan bir çalışma zincirimiz bulunuyor. İnsan kaynağı ve teknolojiye yaptığımız önemli yatırımların ana sebebi de bu odağımızdan geliyor” açıklamasını yaptı.

YENİLENEBİLİR MOBİLYA

Doğanlar Mobilya Grubu çatısı altında yer alan markaların, sürdürülebilir üretim konusunda önemli çalışmaları bulunduğunu anlatan Davut Doğan, “Doğtaş’ın HAYTAP ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle, hayvanlara yönelik hassasiyetimizi kurumsal bir boyuta taşımış olduk. Aynı zamanda yüzde 100 PET şişelerden dönüştürülmüş koltuk takımımızla sürdürülebilir mobilya dünyası için yeni adımlar atma hedefiyle AR-GE projelerimizi yürütüyoruz. Kelebek markamızla, online franchising üzerine çalışmalarımız ve yatırımlarımız sürüyor. Lova Yatak’ın KOSGEB iş birliğinde kadın istihdamını destekleyen projesi devam ediyor. Türkiye Fizyoterapistler Derneği ile yaptığımız yenilikçi çalışma, dünyada ilk olma özelliğine sahip. Kişilere rahat ve sağlıklı uykunun kapılarını aralayacak yataklar geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında, yeni yıl ile birlikte her Lova Yatak mağazasında 1 fizyoterapi uzmanı istihdam edilecek. Tüm bu çalışmalarımızın bir karşılığı olarak, yakın zamanda, mobilya şirketimiz Doğanlar Mobilya Grubu, Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü. Lova Yatak ise, Kadın Dostu Markalar Platformu’nun ‘Kadın Dostu Marka Ödülü’nü aldı” dedi.

ÇEVRECİ ENERJİ PROJELERİ

“Enerji sektöründe, çevresel ve ekonomik katma değeri yüksek işleri hayata geçirme hedefiyle kurduğumuz Biotrend Enerji şirketimizle, 18 tesiste, Türkiye genelindeki düzenli depolamaya yönlendirilen evsel atığın yaklaşık yüzde 20’sini işler hale getiriyoruz” diyen Doğan şöyle devam etti: Bu faaliyette bulunurken, küresel ısınmayla birlikte azalan yer üstü ve yeraltı su kaynaklarının çöpten kaynaklanan sızıntı suları ile kontaminasyonunu engelliyor ve modern arıtma tesislerinde doğaya güvenli dönüşümünü sağlıyoruz. Biotrend Enerji tesislerinde evsel atıktaki; demir, cam, plastik ve karton ayrıştırılıyor ve Türkiye genelindeki düzenli depolamaya yönlendiriliyor. Biotrend Enerji, bugün yıllık 2,2 milyon ton CO2 emisyon engelleme oranına sahip. Bu, her yıl yaklaşık 520 bin adete yakın binek aracın trafikten çekilmesinin atmosferde biriken sera gazları üzerinde oluşturacağı pozitif etkisi ile eş değer.”

‘ATILIM DEVAM EDECEK’

Sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde ‘Biyokütle Enerji Firması Ödülü’nün sahibi olduklarını anlatan Davut Doğan, “Aynı zamanda yine Biotrend ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ‘Enerjimiz Geleceğimiz’ ödülünü aldık. Biotrend Enerji karbon yönetiminde göstermiş olduğu başarılı yönetimden dolayı, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından gerçekleştirilen 7. İstanbul Karbon Zirvesi’nde ‘Düşük Karbon Kahramanı’ ödülüne layık görüldü. Geçtiğimiz gün Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde ‘Yılın Yenilenebilir Enerji Markası’ ödülünü aldık. İlerleyen dönemlerde de yaptığımız faydalı çalışmalarla yepyeni ödülleri kucaklamayı hedefliyoruz. Enerji alanındaki atılımlarımız hız kesmeden devam edecek. Biotrend Enerji’nin BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atmasıyla da; insan hakları, çalışma şartları, çevresel ve sosyal konulardaki kurum hassasiyetinin de altını bir kez daha çizmiş oldu.

SENAGEL'E FABRİKA

Davut Doğan, “İnşaat şirketimiz Doğyap, sosyal yaşam alanları, toplu konut, AVM ve ticaret merkezleri inşaatlarından sonra, Balıkesir Denizkent’te gerçekleştirdiği ‘Oksijen Evleri’ konut projesiyle çarpıcı bir işe daha imza attı. 29 villadan oluşan proje, yüksek yaşam standartlarına uygun olarak planlandı. Doğyap tarafından inşası yürütülen D Afric Senegal Furniture Sa fabrikası ile Senegal’de BİGA Home isimli yeni bir mobilya markası kurduk. Holding olarak, mobilya sektöründe faaliyet gösteren şirketler arasında her zaman olduğu gibi bir ilke imza attık ve yurt dışı yatırımımızı Afrika’da fabrika kurarak gerçekleştirdik. Yakın zamanda açılacak olan fabrikada, ilk etapta sadece mobilya üretimi yapılacak. 10 milyon dolar tutarındaki bu yatırımımızla, aynı zamanda 200 işçiye de istihdam sağlayacağız. Afrika’da yatırımlarımız bunlarla sınırlı kalmayacak. Senegal’de geçtiğimiz senelerde kesin kabulünü gerçekleştirdiğimiz 106 milyon dolar tutarında Dakar Hali ve Tır Parkı Projesi sonrasında yine Batı Afrika ve CIS ülkelerinde yurt dışı müteahhitlik sektöründe proje geliştirmelerine tüm hızımızla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BİOTREND'E 18 KAT TALEP

Bu yılın ikinci çeyreğinde halka arz edilen Biotrend Enerji’nin 18 kat talep topladığını belirten Doğan, “Halka arz sonrası Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzalanan sözleşmeyle, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin paylarından EBRD’ye satıldı. EBRD gibi büyük fonların hissedarımız olmasının bizlere güç verdiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

KADINLARLA YÖNETİMİ GÜÇLENDİRDİ

Kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar da yaptıklarını anlatan Davut Doğan, “Bu süreç yönetimini kadın bağımsız üyelerimizin bulunduğu yönetim kurulumuzdan başlattık, aynı zamanda fabrikalarımızda mühendis kadrolarımıza dâhil ettiğimiz genç yeteneklerimizde pozitif ayrımcılığı göz önünde bulunduruyoruz” şeklinde konuştu.

CAM SERADA DOMATES

Sivas’ta 54 bin metrekarelik alana kurulan cam seranın temellerini kasımda attıklarına işaret eden Davut Doğan, “Bu sera, evsel atıklardan çıkan metan gazını kullanarak, elektrik üreten motorlardaki ceket suyu sıcaklığının, bacasından çıkan atık ısının ve karbondioksitin bir arada kullanıldığı Türkiye’nin ilk modern sera projesi. Amacımız, aynı zamanda toprak ve ilaç kullanılmadan yılda yaklaşık 2.500 ton salkım domates yetiştirmek” dedi.