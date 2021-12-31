Türkiye Gazetesi

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, dövizde yaşanan düşüşle birlikte ayçicek yağı fiyatlarında yüzde 20 indirime gidildiğini açıkladı.

“FİYATLARIN DÜŞÜYOR OLMASI GEREKİR”

Yapılacak denetimlerle fiyatların daha da düşeceğini belirten Erarslan, "Bu fiyatla artık piyasada da fiyatların düşüyor olması gerekir. Bizim elimizden çıktıktan sonraki aşamaların da denetlenmesi gerekiyor. Tüketicilerimize tavsiyemiz, piyasadaki alacakları yağ için değişik yerlerden fiyat araştırmaları ve daha uygun olan yeri tercih etmeleri. Piyasadaki spekülatif hareketleri de denetlemelerle durdurmak mümkün olur." açıklamasında bulundu.

“BİLDİKLERİ VE DAHA ÖNCE KULLANDIKLARI MARKALARI TERCİH EDİN”

Fiyatlarda yaşanan artışın taklit ve tağşişin ayçicek yağlarında da artışa neden olabileceğini belirten Erarslan, "Fiyatların dalgalı olduğu ve fahiş artmaya başladığı zamanlarda bu çeşit firmalar devreye girip merdiven altı üretime devam etmekteler. Vatandaşın ekonomik sıkıntısını suistimal ederek tağşiş ve taklit edilmiş yağları piyasaya sürmeleri de çok olağan gözüküyor. Tüketicimizin yağ alırken bildikleri ve daha önce kullandıkları markaları tercih etmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

“KASIM AYI FİYATLARINA GERİ DÖNDÜK”

Ünal Erarslan, daha önceki fiyatlara göre düşüşün yaklaşık yüzde 20 oranında olduğunu belirtti. Aynı zamanda yapılan indirimle birlikte kasım ayındaki fiyatlara geri döndüklerini belirten Erarslan, "Kasım ayındaki, ekim ayındaki fiyatlara geri döndük diyebiliriz. Dolayısıyla bunun piyasadaki yansımasının da görülmüş olması lazım. Eğer hala eski fiyatlarda ısrar ediliyorsa bunun, piyasada biraz da sıkıntılı durumdan faydalanıp kendilerine menfaat elde etmek isteyen insanların aşırı kar iştahlarından kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor. Bunun için tüketicimizin daha ziyade fiyatları araştırarak daha makul ve uygun olan yerleri tercih etmeleri kendi menfaatlerine olacağı gibi diğer fahiş satan yerleri de bir anlamda cezalandırmak olacaktır." dedi.

YÜZDE 20 İNDİRİM GELDİ

Karadenizbirlik olarak ayçiçeği ürününü mübayaa edip üretici için yağ satarken tüketici için de regüle edici bir görev üstlendiklerini vurgulayan Erarslan, "Dolayısıyla devamlı bizim fiyatlarımız baz alınmaktadır. En son gelinen döviz seviyesinde önemli oranda fiyatı makul seviyeye çektik. Bunun vatandaşımız tarafından bilinmesi ve piyasadaki fiyatların buna göre takip edilmesi gerekir." diye konuştu.

Merkez Bankası'nın üçüncü döviz müdahalesinin miktarını açıkladı Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattığını duyurdu.

Dolar bugün ne kadar? 30 aralık döviz fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemini açıklamasının ardından dolar geçtiğimiz hafta gördüğü 18 TL rekorundan 10 TL seviyelerine kadar geriledi. Haftanın son işlem gününe doğru dolar/TL kuru yükseliş trendine girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dolar tahmini yanında piyasalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Dolar bugün ne kadar? 29 aralık döviz fiyatları Dolar güne nasıl başladı? Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.