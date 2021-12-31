Türkiye Gazetesi

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyol, Boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, yarın günün ilk saatinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

KÖPRÜ VE TÜNEL ÜCRETLERİNDE GECE TARİFESİ

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde tek yönlü ücretlendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirildi. Boğaz köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 lira olarak belirlendi. Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05.00–00.00 arasında tek yönde 53 lira, 00.00–05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 lira olarak belirlendi. Daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkanı sağlayan erişme kontrollü otoyolların, Boğaz köprülerinin ve Avrasya Tüneli'nin servis sürelerinin uzatılması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla yapılan düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar göz önüne alındı."

Avrasya'dan beş yılda 77 milyon araç geçti Asya ile Avrupa kıtasını deniz tabanının altından kara yoluyla birleştiren Avrasya Tüneli'ni 5 yıllık sürede 77 milyonun üzerinde araç kullandı.

Bakanlıktan Avrasya Tüneli geçişlerinde fazla ücret alındığı iddialarına yanıt ‘Avrasya Tünel’inden geçişlerde hatalı döviz kuru nedeniyle fazla ücret alındığı’ iddialarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan cevap geldi. Paylaşılan açıklamada, her yıl olduğu gibi ocak ayının ikinci günündeki döviz kurunun baz alındığını bildirdi.

Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lira oldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine katkısının 6 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.