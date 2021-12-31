Türkiye Gazetesi

Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 6'ncı mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararla yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı. Söz konusu süre bugün dolacaktı.

Belirlenen tarihe kadar varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.



Banka kredileri kripto varlık alımı için kullanılamayacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel ve tüzel müşterilere verilen kredili mevduat hesabı dahil tüm kredilerin, kripto varlıklarda kullanılmasının engellenmesi için bankalara uyarıda bulundu.