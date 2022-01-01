Türkiye Gazetesi

Yeni yılın ilk zammı doğalgaza yapıldı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) resmi internet sitesinden doğal fiyatlarına yapılan zamla ilgili bilgilendirme yaptı.



KONUT KULLANIMINDA YÜZDE 25

BOTAŞ'ın paylaştığı ocak ayına ilişkin tarife tablosuna göre; mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifeye göre yüzde 25 artışla bin metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu.

Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 50 artışla 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı.



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