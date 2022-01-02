Türkiye Gazetesi

TOGG fabrikasının bitişiğindeki 600 dönüm arazide yapılacak 15 gigavatsaat kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 gigavatsaat kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye’nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme destek olacak.

"İNŞALLAH GÜZEL İŞLER BAŞARACAĞIZ"

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, batarya tesisinin özellikle yerli otomobil fabrikasının yanında kurulmasının çok önemli olduğunu söyledi. Ağdemir “Batarya fabrikasının, otomobil fabrikasının yanında olmasının hem yerli otomobil projemize destek hem de yurt dışında Asya ve doğu bloku ülkelerine ihracat anlamında önem taşıyacağını içeren tüm raporları hazırlayıp yetkililere sunduk. İnşallah güzel işler başaracağız. Çünkü otomobil fabrikasının yanında 5 milyar dolarlık batarya fabrikasının kurulması ülkemizin ne kadar önemli bir yerde olduğunu, ilçemizin ise ne kadar şanslı olduğunu gösteriyor. Özellikle Bursa, Türkiye otomobil ve otomobil yan sanayisinin yüzde 60’ını teşkil ediyor. Otoyol ve limanın yanındayız, çok yakında tren yolu bağlantısı da olacak. Batarya fabrikası yaklaşık 2 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak, dolaylı yoldan ise 10 bin kişi bu işten faydalanacak. İstihdamla beraber nüfusumuzun 50-60 bin civarında artacağını düşünüyoruz” dedi.

TOGG’un en kritik parçası burada üretiliyor: Avrupa ve Uzak Doğu’dan teklif geldi Dört gözle satışa çıkması beklenen yerli otomobil TOGG’un üretim çalışmalarına hızla devam ediliyor. TOOG’un en kritik parçası olan bataryası ise 10 yıldır Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama Merkezi (SARGEM) tarafından üretiliyor. Yerli ve milli imkanlarla batarya ürettiklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mahmud Tokur, TOGG’un torba batarya teknolojisini 10 yıldır Sakarya Üniversite’sinde ürettiklerini söyledi.

TOGG CEO'su Karakaş duyurdu: Kritik aşama tamam kurulum başladı Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, planlar dahilinde hedeflere adım adım yaklaştıklarını belirterek, "Tesisimizde toplamda 250 robot olacak. Temmuz 2022 sonunda deneme üretimlerine başlayacağız. 2022 sonunda da ilk seri üretim aracımızı banttan indireceğiz." dedi