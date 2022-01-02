Türkiye Gazetesi

Türkiye’de cep telefonu yatırımlarıyla dikkat çeken Çinli firmalar diğer alanlarda da yatırıma geliyor. Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, Türkiye’nin promosyon sektöründe sahip olduğu avantajlarla yabancı yatırımcıları cezbettiğini belirterek, özellikle Çinli firmaların yatırım arayışında olduğunu söyledi.

Yücetürk, 100 bin işletmenin bulunduğu, 1 milyona yakın personel istihdam ettiği promosyon sektörünün 100 milyar lira büyüklüğe ulaştığını bildirdi. Salgın döneminde sektörün büyüdüğünü belirten Yücetürk “Promosyondaki ivmelenmenin gelecek yıl devam edeceğini ve 2022’de önceki seneye göre yüzde 25 civarında büyüyeceğimizi öngörüyoruz. Hedefimiz 125 milyar liraya ulaşmak. Bu büyümede yurt dışından gelen talebin de etkili olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

2022'DE HEDEF EN AZ 3 MİLYAR DOLAR

Türkiye’nin 2021’i muhtemelen 2 milyar dolar civarında promosyon ihracatıyla kapatacağını dile getiren Yücetürk, sözlerini şöyle sürdürdü: 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. AB’den Orta Doğu’ya, Balkanlardan Uzak Doğu ülkelerine kadar geniş bir ihracat potansiyeline sahibiz. İhracatımızın büyük kısmını yaptığımız AB’nin 30 milyar avroluk promosyon ürünleri pazarı mevcut. Bu pazara hâkim olan Çin’e karşı artık çok daha avantajlıyız. 2022’de promosyon ürünleri ihracatında hedefimiz en az yüzde 50 artışla 3 milyar doları yakalamak.

"ÇİNLİLER BURADA ÜRETİP SATMAK İSTİYOR"

Yücetürk, Türkiye’nin ihracattaki hedeflerini yakalaması ve Avrupa pazarında etkin olabilmesi için sahip olduğu avantajlardan bahsederek “Avrupa’daki en büyük rakibimiz Çin’e karşı artık ciddi avantajlarımız mevcut. Bunların başında da coğrafi yakınlık geliyor. Ayrıca Çin’den ürün getirmek için ödemeniz gereken lojistik maliyetler de artık çok yükseldi. Öte yandan süreler de çok uzadı. Çinli şirketler de en büyük pazarı olan AB’ye Türkiye’de üreterek promosyon ürünü satmak istiyorlar. Şu anda Türkiye’ye yönelik özellikle Çin’den promosyon ürünü üretimi için ciddi bir yatırım ilgisi söz konusu. Çinliler burada üretip satmak istiyor. Hazır pazarları var. Çinli yatırımcılar Türkiye’de arayışlara başladı. Bu konuda fizibilite çalışmaları yapıyorlar. Bazı firmalarımızla iletişim hâlindeler” dedi.

Yücetürk, Türkiye’de üretilen ürünlerin algısının da Çin’e göre avantaj sağladığının altını çizdi.

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