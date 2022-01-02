Türkiye Gazetesi

Necmi ÇİÇEKÇİ

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden gayrimenkul zorlu bir yılı geride bırakıyor. Pandemi nedeniyle küresel emtia fiyatlarında yaşanan artış, döviz kurunun yükselmesi ve konut arzının düşmesi, sektörün 2021 yılını durağan geçirmesine neden oldu. Sektör temsilcileri, yeni yılda konut talebinde yaşanan artışın bu krizin atlatılmasında önemli rol oynayacağı görüşünde birleşiyor.

Bu yılın 1 milyon 400 bin satış bandından kapanacağını tahmin eden sektör oyuncuları, 2022 yılında ise 1 milyon 500 bin rakamının aşılacağını ifade ediyor. Ayrıca yabancı yatırımcı ilgisinin de gayrimenkulde itici güç oluşturacağı tahminler arasında yer alıyor.

EN GÜVENİLİR YATIRIM ARACI

İhlas Holding İnşaat Grup Başkanı Zeki Celep, “Geçen 2021 yılının özellikle son çeyreğinde, pandemiye rağmen yurt içi ve yurt dışından konut başta olmak üzere gayrimenkul alımında ciddi bir talep ile karşılaştık. Bir önceki yılın geneli ile oranladığımızda satışlar yüzde 8 civarında azalırken, son çeyrekleri kıyasladığımızda, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 59'luk bir artış göze çarpmaktadır. Bu artış ivmesinin 2022’de de devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

"Orta ve uzun vadede her zaman kazandıran gayrimenkul ve özelinde konut, yabancı alıcıların yanı sıra kendi vatandaşlarımız nezdinde de en güvenilir yatırım aracı olarak dikkat çekmektedir" diyen Celep, şu ifadeleri kullandı:

"İhlas inşaat Grubu olarak, 2021 yılında, Marmara Evleri 4, Bizim Evler Güzelce ve Bizim Evler 8 projelerimizi tamamlandık ve bu üç proje kapsamında 1.585 konut ve 184 ticari ünitenin teslimlerini gerçekleştirdik.

30 yıllık bilgi ve tecrübemiz, hepsinden öte müşterilerimizin bize olan güven ve teveccühü ile yatırımlarımıza 2022 yılında da inşallah ara vermeden devam ediyoruz. Yeni yılın ilk aylarında Bizim Evler serisinin 9 ve 10’ncu etaplarına Avcılar Ispartakule bölgesinde başlıyoruz. Biz de İhlas İnşaat Grubu olarak ülkemizin dinamiklerine, potansiyeline ve geleceğine güveniyoruz. Bu doğrultuda yeni projeler geliştirmeye, üretmeye, istihdam sağlamaya ve ulaştığımız kalite çıtasını daha da yukarılara taşımaya kararlıyız."



GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu

KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİLMELİ

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu ise “Gayrimenkul sektörü, pandeminin getirdiği sınırlayıcı etkiler nedeniyle durağan bir dönemden geçse de sonrasında toparlanarak, yukarı ivmeyle ilerlemeye devam etti. 2021 yılı sektörün değişen şartlara hızlı adapte olup, çözümler ürettiği bir yıl oldu. Genel olarak; inşaat maliyetlerindeki artışı, yükselen kiraları ve konuta erişimin kısıtlı olduğunu konuştuğumuz bir sene geçirdik. Yeni yılda inşaat ve gayrimenkul sektörünün tüm bileşenleri, hem pandeminin getirdiği değişime adapte olabilmek, hem de sürdürülebilir büyümeyi kalıcı kılmak adına ciddi bir dönüşüme girecek. Bu nedenle 2022 yılının hem ilgili kurumların hem de meslek örgütlerinin, akademi dünyası ile çalışmalar yaparak ortak çözümleri hayata geçirecekleri ve uzun vadede sektör adına kalıcı izler oluşturacakları bir yıl olmasını diliyoruz” dedi.

POTANSİYELİMİZ YÜKSEK

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya da “İnsanların konuta gösterdiği ilginin en büyük sebeplerinden biri de son 20 yılda yakaladığımız ekonomik büyüme ivmesi ve geleceğe dönük ülkemizin taşıdığı potansiyeldir. Merkez Bankasının faizleri indirmesinin ardından kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını 1 milyon TL altı tutarda 1,20'ye düşürdü. Önümüzdeki dönemde gayrimenkul yatırımcılarının piyasayı canlandıracak daha güçlü adımlar atacaklarını ümit ediyorum. Biz de 2022 yılında yeni projelere odaklanacağız. ‘Avrupa Konutları’ markamızla Bağcılar’da ‘Yenimahalle’, Ayazağa bölgesinde de ‘Saklıvadi’ projemizi hayata geçireceğiz” açıklamasında bulundu.

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