Türkiye Gazetesi

2021 yılını geride bırakırken küresel ekonomideki gelişmeler altın ve kripto para piyasalarını derinden etkiledi. Etkiler genel anlamda pozitif olurken, her iki finansal araç da yatırımcısına kazandırdı.

YÜZDE 71 KAZANÇ SAĞLADI

Geçen yıla 454 liradan başlayan altın fiyatları seneyi 779 liradan kapattı. Altın yatırımcısı bir yılda toplam yüzde 71 oranında kazanç sağlamış oldu. Altın fiyatları üzerinde küresel enflasyonla mücadele için merkez bankalarının faiz artırımı hamleleri negatif etki oluştursa da yükseliş güç kazandı.

BITCOIN’DE KAZANDIRDI

2021 yılında ise kripto para birimleri pozitif bir seyirde yükselişini sürdürdü. Lider kripto para birimi olan Bitcoin, 2021 yılına 29 bin dolar seviyesinde başlamıştı. Şuan ki seviyesine baktığımız zaman ise 47 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Böylece Bitcoin yatırımcısına yüzde 62 oranında kazanç sağladı.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Ethereum ise 2021 yılına 744 dolardan başlamıştı. Bugünlerde 3700 dolar seviyelerinde seyrediyor. Yatırımcısına son bir yılda Ethereum yüzde 397 oranında prim yapmış oldu.

Ripple 2021 yılına 0.21 dolar seviyesinden başladı. Günümüzde 0.84 dolar seviyesinde işlem görüyor. Böylece yatırımcısına yüzde 300 kazandırdı.

Solana 2021 yılına 3 dolar seviyesinden başlamıştı. Şu sıralar 175 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcısına yüzde 5733 oranında kazandırmış oldu.

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