Türkiye Gazetesi

Milyonlarca işçi, memur ve emekliyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı TÜİK tarafından yarın açıklanacak. Toplu sözleşmelerde dikkate alınan 6 aylık enflasyon verisi milyonlarca kişiyi doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek. Yarın açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonu ile 6 aylık temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek.

MEMUR MAAŞINA ENFLASYON FARKI UYGULANACAK

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Bu zammın üzerine, memur konfederasyonlarının 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.

8,5 MİLYONUN EMELİ MAAŞI BU RAKAMLA BELİRLENECEK

Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine de 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne göre, 2021'in ikinci 6 ayında yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

ARALIK AYIYLA 6 AYLIK DÖNEME AİT ENFLASYON RAKAMI NETLEŞECEK

TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk altı ayında (ocak-haziran) enflasyon oranı yüzde 8,45 olmuş, böylece memur ve memur emeklileri için bu dönemde yüzde 5,45 düzeyinde enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 10,4 oranında gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı netleşecek.

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