Türkiye Gazetesi

2021 yılını 13.30 liradan kapayan dolar, yeni yıla yükselişle girdi.

Dolar/TL yılın ilk işlem gününe 13.50 liradan başladı.

Bugün gözler TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisinde olacak.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber’de altın yatırımında karlı çıkmanın formülünü verdi.

ENKAZ ALTINDA KALMAMAK İÇİN YATIRIM TAVSİYESİ

Altın-dolar paritesi ile işlem yapmayanların zarar edeceğini belirten Memiş, bu yatırımcıların her yıl enkaz altında kalmaya devam edeceğini söyledi. Karlı yatırım için formülü açıklayan Memiş, “Altın onsunun karşılığı dolardır. Altını satıp Dolar alırsın, Doları satıp altın alırsın. Bu işlemi yapanlar zarar etmez. Çünkü açıkta değilsin. Dolar yükseldiğinde gram altın yükseliyor. Dolar düştüğü zaman gram altın da düşüyor” dedi.

2021’in başında gram altının 450 TL’den yıla başladığına dikkat çeken Memiş, pek çok insanın gram altının 1060 TL’ye yükselmesine rağmen “Altın yükseliyor” diyerek gram altın aldığına dikkat çekti. İşlemlerin parite üzerinden yapılması gerektiğini kaydeden Memiş, ancak bu şartlarda yapılan yatırımın yatırımcıyı zarar ettirmeyeceğini belirtti.

ÜÇ AYLIK DALGALANMA SÜRECİNE DİKKAT

Memiş 2022'nin ilk üç ayında dalgalanma olacağına belirterek yatırımcıya uyarılarda bulundu. Memiş şöyle konuştu:

"Serbest Kur Politikası yani 10 lira seviyesi 14 lira seviyesi bant aralığında dalgalanan bir fiyatlama var. Dolayısıyla da böyle çok sert düşüşler, çok sert yükselişlerden ziyade ekonomi kurmayları tarafından piyasalar yakından takip ediliyor. Bu süreç ise Serbest Kur Politikasıyla beraber üç ay devam edecek.”

Dolar bugün ne kadar? 30 aralık döviz fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemini açıklamasının ardından dolar geçtiğimiz hafta gördüğü 18 TL rekorundan 10 TL seviyelerine kadar geriledi. Haftanın son işlem gününe doğru dolar/TL kuru yükseliş trendine girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dolar tahmini yanında piyasalar hakkında açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş'ten altın hamlesi için uyarı TL’nin değerini yükseltmeye yönelik kritik adımlar atılmaya devam ediyor. Artık altın hesapları ve katılım fonları TL mevduat hesabına dönüştürüldüğünde devlet desteği alacak. Altın ve para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni düzenlemeyi yorumladı ve yatırımcılara kritik önerilerde bulundu.

İslam Memiş 2022 altın ve dolardaki beklentileri değerlendirdi Altın ve para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2022’de para piyasalarını nelerin beklediğini açıklarken, dolardaki dalgalanmanın oturması için gerekli süreyi yorumladı.