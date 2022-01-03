Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada Aralık ayında enflasyonun (TÜFE) aylık bazda yüzde 13,58 artış kaydettiği duyuruldu. Böylece 2021 enflasyonu yüzde 36,08 seviyesine ulaştı.

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı belli oldu.

Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak. Emekliler toplu sözleşme gereği 2022 yılı ocak ayı yüzde 5 zam alacaklardı. Bu orana 6 aylık enflasyon farkı da eklendi.

Buna göre en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı. İyileştirme bekleniyor

EK ZAM SÖZÜ

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda ek zam sözünün yerine getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.

Enflasyon yıllık yüzde 36,08 oldu TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.