Türkiye Gazetesi

TÜİK Aralık aynı enflasyon rakamlarını açıkladı, memur ve emekli zam oranları ile birlikte Ocak ayı kira artış oranı da belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı milyonları ilgilendiriyor.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 19,60

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı 2022 yılının ilk ayı için yüzde 19,60 oldu. TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracı, Ocak 2022'de zamlı olarak 1.196 TL kira ödeyecek.

OCAK 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %19,60

Ocak 2022 kira artış tutarı: 196 TL

Ocak 2022 kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.196 TL

Enflasyon yıllık yüzde 36,08 oldu TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin de zam oranı belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,65 oranında zammı hak etmiş oldu