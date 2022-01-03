Türkiye Gazetesi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı. Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.

Sigarada bir gruba zam Sigarada bir gruba 2 TL'lik zam geldi.

Sigara, içmeyeni de kanser ediyor Akciğer kanseri vakalarının yüzde 80’ini sigara içen kişiler oluşturuyor. Son yayınlanan çalışmalarda sigara içmeyen ancak aynı havayı soluyan kişilerde de akciğer kanseri riski yüzde 30 oranında artıyor.