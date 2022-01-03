Türkiye Gazetesi

Altını olanlar ve yatırım yapmak isteyenler için kritik açıklama Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. 2022 yılında piyasadaki dalgalanmanın 3 ay kadar daha sürebileceğini belirten Memiş, yıl içinde hem döviz hem altın ve gümüş ONS fiyatında yeni rekorlar beklediğini açıkladı.

Yılın ilk haftasında enflasyon verilerinin açıklandığını belirten Memiş, "Enflasyon verisi iç piyasalar için önemliydi. Özellikle yüksek gelen bir enflasyon var. Önümüzdeki ayda da yüksek gelmesini bekliyorum" dedi.

"DOLAR KURUNDA YÜKSEK TANSİYON DEVAM EDER"

Şubattan sonra biraz daha frenleyen bir enflasyon rakamının karşımıza çıkabileceğini belirten Memiş, Haber 7'ye yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Dolar kurunda tekrar 13,80 seviyesinin üstünü gördük ama geriledi. Dolar kurunda bu yüksek tansiyon yine devam eder. Dalgalı bir piyasa var karşımızda ve bu dalgalanmanın 3 ay devam etmesini bekliyorum. Dolar - TL kurunda ise aşağı yönlü bir trend bekliyorum. 12,60 lira seviyesine kadar bir gerileme mümkün olabilir diye tahmin ediyorum.

"DÜŞÜŞLERİN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Ocak ayı yoğun bir ay. Bugün enflasyon rakamı var, çarşamba akşamı FED’in form tutanakları var. Ocak ayı içerisinde TCMB’nin ve FED’in faiz kararı piyasalar için önemli olacak. Yatırımcının burada kafası karışık. Düşüş mü yükseliş mi olacak? Ben düşüşlerin bittiğini düşünmüyorum. Alım fırsatı olarak değerlendireceğim rakamlar olacak. Mesela Dolar - TL kurunda 12,60 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Gram altın - TL fiyatında 710, devamında 680 lira seviyesine kadar geri çekilme olabilir. Ama yıllık bazda bakmak gerekiyor. Yıl içinde hem döviz hem altının ve gümüşün ONS fiyatında yeni rekorlar bekliyor olacağım."



Gram altın 799 lira seviyelerinde işlem görüyor

GRAM ALTINDA 1450 LİRA BEKLENTİSİ

"2021 yılında baskı altında kalan bir ONS fiyatı olduğunu belirten Memiş, "2022 yılında enflasyon fiyatlaması içerisinde olacak bir ONS altın karşımızda olabilir. Gram altın - TL fiyatında 1450 lira seviyesini öngörüyorum. Gümüşün gram fiyatı da 20 lira seviyesi olacak. Bu dalgalanmada yatırımcılar genellikle uzun vadeli pozisyonlarını korumalı." ifadelerini kullandı.

Memiş, eğer bir yabancı para birimine yatırım yapılacaksa Sterlin'in daha ön planda olmaya devam edeceğini belirtti. Sterlin’in 2022’nin en çok konuşulacak para birimi olacağını tahmin ettiğini söyleyen Memiş, yatırımcının sepet modeline geçmesi gerektiğini, yani tek bir enstrümana yatırım yapmaması gerektiğini söyledi. Uzman isim, "Bu sepetin içerisinde dolar, altın, gümüş ve sterlin olmalı" dedi.

Altın ve kripto paralar ne kadar kazandırdı? İşte 2021 yılının son verileri Yeni yıla girerken altın ve kripto para fiyatlarında olağanüstü değişimler yaşandı. Özellikle altın sene başından bu yana yatırımcısına toplam yüzde 71 kazandırdı. Kripto lider para birimi olan Bitcoin ise yatırımcısına bir yılda yüzde 71 kazandırdı. Genel olarak geçtiğimiz yılın verilerine baktığımız zaman her iki finansal araç yatırımcısına kazanç sağladı.

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