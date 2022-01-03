Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, klasmanında bir ilki başardı. Piyasa değerini 3 trilyon dolara çıkaran ABD merkezli şirket, söz konusu değere ulaşmayı başaran ilk halka açık şirket oldu.

HİSSE FİYATI 182.86 DOLARI GEÇTİ

Apple yine bir ilke imza attı. ABD merkezli teknoloji devi, hisse fiyatının 182.86 doları geçmesi ile dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu. Apple'ın 2 trilyon dolarlık piyasa değerinden 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması ise iki yıldan kısa sürdü. Apple'ın 1 trilyon dolarlık piyasa değerinden 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması da yaklaşık 2 yıl sürmüştü.



Apple ardından 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması beklenen şirket ise, ABD merkezli bir diğer teknoloji şirketi olan Microsoft’un olması bekleniyor. Microsoft, geçtiğimiz sene haziran ayında 2 trilyon dolarlık piyasa değerini aşmıştı.

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