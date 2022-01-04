Türkiye Gazetesi

Türkiye, ihracatta 2021 yılını yeni bir rekorla kapattı. Aralıkta ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artışla 22,3 milyar dolar olurken, 2021 yılı ihracatı geçen yıla kıyasla yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolara yükseldi. 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta fırsata çeviren ülke konumuna geldiğini kaydetti. Salgın nedeniyle ortaya çıkan alternatif tedarikçi arayışının Türk ihracatçısının önünü daha da açtığına işaret eden Erdoğan, “Geçtiğimiz yılın 3’üncü çeyreği itibarıyla ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1’in üzerine çıkmıştır. İhracatımız tarihinde ilk defa 200 milyar doları aşarak, Orta Vadeli Plan hedeflerinin de ötesine geçmiştir. 2021 yılı toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur. Bundan 19 yıl önce 36 milyar dolardan devraldığımız ihracatı 2021’de 6 kattan fazla artırarak 225 milyar 368 milyon dolara çıkarmayı başarmaktan sizlerle beraber mutluyuz” dedi.

DIŞ AÇIK YÜZDE 7,8 AZALDI

Türkiye ekonomisinin bir üst lige çıktığını vurgulayan Erdoğan, 2002’de 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmini 2021’de 496,7 milyar dolara ulaştırdıklarını ifade ederek, “Dış ticaret açığımız ise önceki yıla göre yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,8 puan artışla yüzde 83,1’e yükseldi. Bu oranın 2000’de yüzde 51 olduğu dikkate alındığında Türkiye ekonomisinin bizim dönemimizde kaydettiği ilerleme çok daha iyi anlaşılacaktır. Küresel bazda bir yarışın içerisindeyiz ve son 12 ayın 11’inde ihracat rekoru kırdık. Ülkemizde 2002’de 33 bin 523 firmamız ihracat yaparken 2021 yılı sonu itibarıyla ihracatçı firmalarımızın sayısı 101 bin 386’ya çıktı. Nereden nereye…” diye konuştu.

KONTAK KAPATTIRMADIK

“Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk sabuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık” diyen Erdoğan, Türkiye’nin salgın yönetimine katkıda bulunan en önemli faktörlerden birisinin de ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ olduğunu ifade etti. 2022 yılı için ihracatçıyı desteklemek üzere ayrılan bütçenin de artırılacağını açıklayan Erdoğan, büyümeye ciddi katkısı olan ihracatta 2022 yılı hedefinin 250 milyar dolar olarak revize edildiğini ifade ederek, “Cari fazla veren bir ülke konumuna hızla ulaşmak için 2022 ekonomik büyüme hedefimizi yüzde 5 olarak belirledik” şeklinde konuştu.

TL İLE 183 MİLYARLIK SATIŞ

AB’ye ihracatın yüzde 33 artışla 93,1 milyar dolara çıktığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: İhracatımızı değer bazında en fazla artırdığımız ülkelere bakacak olursak; ABD’ye yüzde 44,6 artışla 14,7 milyar dolara, BAE’ye yüzde 94,3 artışla 5,5 milyar dolara, Birleşik Krallık’a yüzde 22 artışla 13,7 milyar dolara ulaştık. Demir-çelikte yüzde 70,9 artışla 25,9 milyar doları, motorlu kara taşıtlarında yüzde 13,3 artışla 25 milyar doları, makinede yüzde 23,7 artışla 20,8 milyar doları, hazır giyimde yüzde 22,2 artışla 18,3 milyar doları yakaladık. Bu rakamlarla Türkiye birçok sektörde dünya ticaretinde söz sahibi ülke haline gelmiştir. İhracatımızın kilogram birim değeri ise yüzde 17 yükselişle 1,29 dolara çıkmıştır. 205 ülke ve bölgeye ihracatımızı millî paramız ile gerçekleştirdik. Türk Lirası ile yaptığımız dış ticaret hacmi 183 milyar liraya ulaştı.

TEDARİK KRİZİNDEN 25 MİLYAR DOLAR ALDIK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de toplantıda değerlendirmelerde bulundu. Mehmet Muş, OVP’de yer alan ihracat hedefine bir yıl önce ulaşıldığını belirterek, “İhracatçılarımıza sağladığımız finansal desteklerin sayısını ve niteliklerini artırmaya devam edeceğiz” derken, TİM Başkanı Gülle, şunları söyledi: Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmayı lehimize çevirmeyi bildik. Böylece ihracat hanemize 25 milyar dolar artı değer kattık. Büyümenin lokomotifi olduk, yılın ilk 9 ayında büyümenin yarısı ihracatla geldi. İstihdam artışının 3’te 1’ini ihracat öncülüğündeki sanayi sektörleri sağladı. Artık yeni bir ligdeyiz.

2021’de ihracatın EN’leri

> 90 bin 546 firma ihracat gerçekleştirdi.

> 17 bin firma ihracat ailesine katıldı.

> 2021 yılında ihracata başlayan firmalar 3,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

> 229 ülkeye ihracat yapıldı.

> 188 ülkeye ihracat artırıldı.

> 109 ülkeye ihracatta rekor kırıldı.

> 47 ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirildi.

> 78 il ihracatını artırdı.

> 46 il ihracat rekoru kırdı.

> 20 il, ihracatta 1 milyar dolar barajını aştı.

> 27 sektörün 26’sı ihracatını artırdı.

> 20 sektör ihracat rekoru kırdı.

> 23 sektörün ihracatı 1 milyar doları aştı.

> Türk lirası ile ihracat yüzde 45 artarak 60 milyar TL’ye yükseldi.

> Hizmet ihracatı Ocak-Ekim döneminde yüzde 62 artarak 46 milyar doları aştı.

Bütün sektörler 2022'ye büyük hedeflerle giriyor: İhracat ve turizm yılı 2022 yılında yatırım, üretim, istihdam odaklı “Yeni Türkiye Ekonomi Modeli” ile 250 milyar dolarlık ihracata ulaşılacak. Tedarik ve lojistik üssü konumuna gelecek Türkiye; cari fazla verecek ve en az yüzde 5’lik bir büyümeye imza atacak

İhracatçı zor durumda: Ürün var 'kutu' yok! Ev ve mutfak eşyası ihraç eden firmaların en büyük derdi ambalaj. EVSİD Başkanı Talha Özger "Siparişler yoğun ancak kâğıt kutu ve koruyucu malzeme bulamıyoruz" dedi.