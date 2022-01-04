Geçen haftaya 638 liradan başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle haftayı 783 lira civarında kapatmıştı.
Haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 760 lira civarına geriledi.
Altın ve kripto paralar ne kadar kazandırdı? İşte 2021 yılının son verileri Yeni yıla girerken altın ve kripto para fiyatlarında olağanüstü değişimler yaşandı. Özellikle altın sene başından bu yana yatırımcısına toplam yüzde 71 kazandırdı. Kripto lider para birimi olan Bitcoin ise yatırımcısına bir yılda yüzde 71 kazandırdı. Genel olarak geçtiğimiz yılın verilerine baktığımız zaman her iki finansal araç yatırımcısına kazanç sağladı.
Kuyumculardan altın tahmini Yılın son günlerinde altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Kuyumcular altının sene sonu yükselebileceğini söylerken, 2022 yılında stabil bir fiyatta kalacağını belirtiyor.