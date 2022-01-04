Türkiye Gazetesi

Uzmanlar tarafından Bitcoin’in 2022’de 100 bin dolar seviyelerine ulaşacağı belirtildi. Aynı zamanda Fed’in alacağı kararların kripto para piyasalarını nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu. İşte yeni yılla beraber güncel Bitcoin, Ethereum fiyatı.

BİTCOİN NE KADAR?

4 Ocak sabah saatlerine yatay başlayan lider kripto para birimi Bitcoin 46 bin 295 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

15 Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 bin 850 dolara ulaşan Ethereum 3 bin 747 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Popüler kripto para birimi Dogecoin 0,17 cent oldu.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Yatay hareketini sürdüren Ripple ise 0,83 cent.

Bitcoin kritik seviyeye düştü: Piyasalarda korku havası hakim Kripto para piyasaları dar banttan bir türlü çıkamıyor. 2020 yılının büyük bir kısmını yükselişle geçirdikten sonra 2021 yılında 70 bin dolara ulaşan lider kripto para birimi Bitcoin, sert düşüşüne devam ediyor. Düşüşteki en büyük nedenler ise Fed'in faiz hamlesinin beklenmesi, küresel enflasyon, İran'ın kripto para madenciliğini yasaklaması gösteriliyor.

Elon Musk Bitcoin’in sır gibi saklanan kurucusunu açıkladı! Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’tan çarpıcı bir iddia geldi. Musk, 13 yıl önce ortaya çıkan ve dünyanın en büyük kripto para birimi haline gelen Bitcoin ile ilgili kafa karıştırıcı açıklamalarda bulundu. Elon Musk yaptığı açıklamada dijital para birimi Bitcoin’in gizemli kurucusunun Satoshi Nakamoto olabileceğini söyledi.

Bitcoin’de 7 ayın en büyük düşüşü: Uzmanlardan kritik yeni yıl tahmini Lider kripto para birimi Bitcoin, Aralık ayında yüzde 15’ten fazla değer kaybederek 7 ayın en büyük düşüşünü yaşıyor. Tarihi zirvesinden yüzde 30 uzaklaşan Bitcoin, düşüş eğilimini sürdürüyor. Uzmanlar ise Bitcoin’in 2022 yılında 300 bin dolar seviyelerini görebileceğini belirtti. Aynı zamanda uzmanlar kripto varlığının yükseliş yönünün başlangıç aşamasında olduğunu gösteren sinyaller aldıklarını belirttiler.