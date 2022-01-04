Türkiye Gazetesi

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yrd. Tonguç Erbaş, 24 TV'de yaptığı konuşmada, Ons altının 2022'de de 1700 ya da 2000 dolar arasında olacağını kaydetti. Gram altını etkileyecek kadar yüksek fiyat dalgalanmaları beklenmediğine dikkat çekti.

2 AY 700-750 TL'LİK SÜREÇ BEKLİYORUM

Ayrıca Tonguç Erbaş, "İçeride kuru 11-14 arası, belki yakın zamanda 10-13 kur dengelenmesi görebiliriz. Gramda şunu söylememiz gerekir. 700 TL'nin altına geldikçe, birikip fiyatlaması yıl genelinde devam edecek. Fakat ne zaman ki 800 850 aralığına doğru ister ons fiyatından ister kur dengelenmesinden gerçekleşsin, yılın ilk yarısında fırsat olarak görülebilir. Gram altın şu an 750-760 TL civarında demek ki tam orta noktasındayız. 50 kuruş ve 50 TL aşağı 50 TL yukarı fiyat harekleri yıl genelinde takip edilmesi gerekiyor. Kur ile beraber parelele hareket edeceğini ve dengesini 700- 750 TL arasında olacağını bir iki aylık süre içerisinde bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

JP MORGAN'DAN DİKKAT ÇEKEN ALTIN ÖNGÖRÜSÜ

ABD'li dev banka JP Morgan, Fed'in faiz artırmasıyla birlikte altın fiyatlarında düşüşün olabileceğine yönelik rapor yayımladı.

JP Morgan analistleri, Fed'in 2022 yılında para politikasını sıkılaştırmaya başlamasıyla birlikte altının bu adımın etkilerine karşı dayanamayacağını düşünüyor. Raporda, Fed'in genişlemeci para politikasını terk etmesiyle birlikte altın ve gümüş fiyatları üzerinde 2022 yılı boyunca baskı oluşacağı, 2022'nin ilk çeyreğinde ons altının 1765 dolar seviyelerine gerileyeceğini ve istikrarlı şekilde düşmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi. 2022 yılının son çeyreğinde altın fiyatlarının 1520 dolara kadar gerileyebileceği de raporda not edildi.

Altında yükseliş sürüyor! 4 Ocak altında son durum Ons altın, ABD tahvil getirilerindeki hızlı yükseliş ile yaşanan düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor. Güne 760 lira seviyesinde başlayan gram altın 770 liraya yükseldi.

Kuyumculardan altın tahmini Yılın son günlerinde altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Kuyumcular altının sene sonu yükselebileceğini söylerken, 2022 yılında stabil bir fiyatta kalacağını belirtiyor.