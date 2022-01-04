Türkiye Gazetesi

Ons altın fiyatı, ABD tahvil faizinin yükselmesiyle birlikte 30 dolar birden düştü. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın atacağı adımlar beklenirken ons altın fiyatındaki ani düşüş piyasalarda ve yatırımcı üstünde adeta şok etkisi yaptı. Güne düşüşle başlayan altın fiyatları şu an toparlanma yönünde bir eğilim gösteriyor. Peki altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Gram altının fiyatı 500 TL olur mu? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber’de yorumladı.

ALTIN FİYATI İÇİN KRİTİK SEVİYE 1830 DOLAR

Altının düşüş trendine girdiğini söylemek için erken olduğunu belirten İslam Memiş, bunun için ayın sonundaki Amerikan Merkez Bankası faiz kararlarını görmek gerektiğine işaret etti. Ons altının direnç seviyelerinin aşağıda 1790 dolar, yukarıda ise 1845 dolar olduğunu kaydeden Memiş, “Dün ABD tahvil getirilerinde yüzde 4 oranında bir artış yaşandı. Beraberinde Dolar endeksi hızlı bir yükseliş yaptı. Dolayısıyla ons altın fiyatının 1800 seviyesine çekildiğini gördük. Ancak ons altın, 1830 dolar seviyesinde kapanırsa yükselişini 1860 seviyesine çıkarabilir” dedi. “Genel görüşüm pozitif yönde” diyen Memiş, bu beklentisinin devam etmesi için ons altının 1835 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yapması gerektiğini kaydetti. Memiş, dolar ve Euro’da üç ay boyunca dalgalı seyrin devam edeceğinin altını çizdi.

GRAM ALTIN 2022 SONUNDA 1450 TL

“Gram altın 500 TL’yi bulur mu?” sorusunu da cevaplayan Memiş, bu durumun imkansız olduğunu belirterek “Şayet böyle bir şeyin olması için ons altının 1500 Dolar seviyelerinde olması ve sabit kalması gerekiyor. Yani Dolara bağlı. Bu ihtimali çok zayıf görüyorum. Gram altının fiyatını, TL değerinde en dip seviyesini 600 TL civarında kabul etmeliyiz. Yukarı direnç seviyesi ise 800 TL’dir. 2022 yılında gram altının yukarı yönde hareket etme ihtimalini yüksek görüyorum. Gram altının yılsonundan 1450 TL seviyelerinde olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

4 Ocak dolar fiyatları! Dolar ne kadar oldu? Yeni yıla yükselişle başlayan dolar vatandaşların ve yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Peki dolar ne kadar oldu?

Dolar bugün ne kadar? 3 Ocak döviz fiyatları Dolar yeni yılın ardından haftanın ilk gününe yükselişle başladı