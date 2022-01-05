Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’na geldi. Görüşülmeye başlanan teklife göre, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 100 bin TL’den 2 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilebilecek. Görüşmelerin bu hafta tamamlanarak stokçuluk yasasının çıkması bekleniyor. Teklif, geçtiğimiz ay TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edilmişti. Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız gazetemize şu değerlendirmede bulunmuştu: “Stokçuluk yapanlar için para cezasını 100 bin TL ile 2 milyon TL olacak şekilde artırdık. Piyasanın işleyişini bozacak tedbirleri hem Meclis hem de Bakanlıklar olarak almaya devam edeceğiz. Bu düzenleme, iyi niyetli olmayan, haksız kazanç elde etmek isteyen ve tedarik zincirini tıkamak isteyen kişilere dönük yapıldı.”

Stokçular ifşa oluyor! Onlarca sıfır araç havadan görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla stokçulara yönelik denetimler ülke genelinde sürerken, İstanbul Arnavutköy'de bir otomobil firmasına ait olan otoparkta bekleyen onlarca sıfır araç havadan görüntülendi.

Fırsatçılardan stok kurnazlığı: Oto galeri sitesinin otoparkında onlarca araç görüntülendi Esenyurt'ta bulunan oto galeri sitesinin otoparkında, stoklanmış halde onlarca araç görüntülendi.