Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 13,3800 liradan alınan dolar 13,3820 liradan satılıyor. 15,1300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,1320 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,3010 lira, avronun satış fiyatı ise 15,0070 lira olmuştu.

İSLAM MEMİŞ DOLAR YORUMU

Yatırımcılar geçtiğimiz yılın en çok kazandıran yatırım aracı dolar hakkında yeni yılda da araştırma yapmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dolar/TL kuru için 3 aylık sürecin önemli olduğunu ifade ederken "Dolar 10 lira seviyesi 14 lira seviyesi bant aralığında fiyatlanıyor. Dolayısıyla sert düşüşler, sert yükselişlere karşı ekonomi kurmayları piyasaları yakından takip ediliyor’’ dedi.

2022 yılında enflasyonun artışının süreceğini tahmin eden İslam Memiş dolar tahmini için hareketlilik konusunda uyarırken “Bu süreçte uzun vadeli düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer varlıklar üzerinden alım satım yapmaz ise sepet yapmanın ne demek olduğunu öğrenirse ve bu şekilde yoluna devam ederse zarar etmeden yılı tamamlayacak. Peki sepet yapmak nedir? Elimde dövizimde olsun, altınımda olsun, gümüşümde olsun, kripto paramda olsun yani neye yatırım yaparsanız yapın. Mutlaka bir sepet yapın. Ve işlemlerinizi kısa vadeli düşünmemeniz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

4 Ocak dolar fiyatları! Dolar ne kadar oldu? Yeni yıla yükselişle başlayan dolar vatandaşların ve yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Peki dolar ne kadar oldu?

Gram altın 500'e düşer mi? İslam Memiş yorumladı Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Gram altın fiyatı yıl sonu ne kadar olur?" sorusunu cevaplarken yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.