Türkiye Gazetesi

Kripto para piyasaları bir türlü istediği yükselişe geçemiyor. Uzun süredir durgun olan piyasalarda bekleyiş devam ediyor. El Salvador başkanı başkanı Bukele, Bitcoin'in 2022'de 100 bin dolar seviyesine ulaşması sürecinde iki ülkenin daha, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul edeceğini açıklamıştı. Bir kritik açıklamada ABD’li banka Goldman Sachs'tan geldi. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum…

100 BİN DOLARA ULAŞABİLİR

ABD’li dev banka Goldman Sachs, bir analiz raporu yayımlayarak Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesini göreceğini belirtti. Aynı zamanda yayımlanan raporda Bitcoin’in 100 bin dolara ulaşarak altının piyasa hakimiyetini de elinden alacağını belirtti.

DEV BANKADAN KRİTİK TAHMİN

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e yatırımları artırmasının yükseliş için öncü gösterge olacağına da değinen Goldman Sachs, 2021 yılında Bitcoin'in yüzde 60 getiri, altının ise sadece yüzde 4 getiri sağladığını açıkladı. Genç neslin altından giderek uzaklaştığını öne süren Goldman Sachs, gençlerin dijital Altın olarak gördükleri Bitcoin'e ilgi duyduklarını da notları arasında yer verdi.

ÜLKELERİN SERT TUTUMLARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan kripto paralara karşı devletlerin sert tutumları devam ediyor. Çin’in kripto paralara karşı sert tutumu, İran'ın kripto para madenciliğini enerji ihtiyacı nedeniyle bir süreliğine yasaklaması, AB ülkelerinin regülasyon çalışmaları kripto para birimlerine olan güveni bir nebze olumsuz etkiledi. Ayrıca küresel enflasyon nedeniyle merkez bankalarının faiz artırması da kripto para birimlerine olan ilgiyi azalttı.

İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

5 Ocak sabah saatlerinde yüzde 1 değer kazanan Bitcoin 46 bin 300 dolar oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Yüzde 0,50 yükselen Ethereum ise 3 bin 806 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin 0,17 cent seviyesinin altına gerileyerek 0,169 cent oldu. Dogecoinde yüzde 0,80'lik değer kaybı yaşandı.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Yüzde 1 değer kazanan Ripple ise 0,83 dolar oldu.

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? Bitcoin için kritik eşik Yılın son aylarında düşüş yaşayan Bitcoin, genel anlamada 2021 yılında yatırımcısına kazanç sağladı. Özellikle El Salvador’un kripto para lideri Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul etmesi piyasalarda güveni arttırmış, Çin’in yüksek enerji tüketimi sebebiyle kripto faaliyetlerini durdurması ise piyasalarda baskıyı arttırmıştı. Yıl sonunda ise Fed’in verdiği mesajlarla birlikte gerilemeye başlayan ve yatay bir seyir izleyen Bitcoin, 2022’deki görünümleri için kilit rol oynayacak en önemli faktör yine Fed’in izleyeceği para politikası olacak. İşte güncel Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatları…

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