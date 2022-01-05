Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti, Bakanlık binası konferans salonunda kabul etti. TOBB heyetinin, ekonomideki pozitif havadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirmek ve hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere söz konusu ziyareti gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Basına kapalı şekilde 2 saat süren toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın yanı sıra TOBB Başkanı Yardımcısı Ali Kopuz, Zeki Murzioğlu, Tamer Kıran, Ayhan Zeytinoğlu ve Selçuk Öztürk ile çok sayıda TOBB yönetim kurulu üyesi katıldı.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: “POZİTİF HAVADAN DOLAYI MEMNUNUZ”

Görüşmenin ardından basın mensuplarına toplantı hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



“Öncelikle Bakanımıza yönetim kurulumuz olarak Türk özel sektörünün çatı kuruluşu olarak hayırlı olsun ziyaretine geldik. Özellikle Bakanımızın iş dünyasının içinden gelen bir bakan olarak daha önce 11 Aralık’ta ben bir araya gelmiştim İstanbul’da. Orada da zaten çok net olarak görüşlerimizi söylemiştik. Bugün de aynı noktadayız. Pozitif havadan dolayı memnunuz. Gerek döviz kurları, gerek diğer noktalar bir istikrara kavuşmaya başladı. Üyelerimizin taleplerini bakanımıza ilettik. 2 saattir bu konuları konuşuyoruz. Bakanın görüşü bize karşı pozitif. Bu hem iş dünyasına hem de bize şevk veriyor.”

Bakan Nebati açıkladı: Türk lirasının gücünü artıracak yeni araçlar geliyor Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Kur korumalı TL mevduat' sistemi gibi yeni araçların geliştirileceğini açıkladı.

Bakan Nebati yeni altın modelini duyurdu: Aşamaları tek tek anlattı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altınla tasarruf yapan vatandaşlara yönelik gelecek olan yeni modelin detaylarını anlattı. Gelecek olan yeni modelde, yatırımcılar altınlarıyla birlikte kuyumcuya veya Darphane’ye giderek, sertifikasını alıyor. Alınan sertifika ile hem alım-satım farkından kurutuluyor hem de ekstradan kar payı alabiliyor. Aynı zamanda altın yatırımcısı istediği zaman sertifikasının karşılığında altınını geri alabiliyor.

Bakan Nebati yeni sistemi böyle özetledi: Dolar indi mi çıktı mı diye bakmayacaklar Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, artık insanların dolardaki değişimlere bakmaya gerek duymayacaklarını söyleyerek, TL mevduatı sahiplerinin koruma altında olduğunu vurguladı.