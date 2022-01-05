Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin TOBB heyetini kabulünün ardından Hisarcıklıoğlu, basın mensuplarına toplantıya ilişkin açıklamalar yaptı. Hisarcıklıoğlu, "Gerek döviz kurları gerek diğer noktalar bir istikrara kavuşmaya başladı. Bundan dolayı memnuniyetimiz var." dedi.

"DÖVİZ KURLARI İSTİKRARA KAVUŞMAYA BAŞLADI"

Hisarcıklıoğlu, Bakan Nebati'ye TOBB Yönetim Kurulu ve Türk özel sektörünün çatı kuruluşu olarak hayırlı olsun ziyaretine geldiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, kendisinin Nebati ile daha önce 11 Aralık'ta İstanbul'da bir araya geldiğini anımsattı.

Pozitif havadan dolayı memnun olduklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Gerek döviz kurları gerek diğer noktalar bir istikrara kavuşmaya başladı. Bundan dolayı memnuniyetimiz var. Üyelerimizin taleplerini de bugün sayın Bakanımıza ilettik. 2 saattir bu konuları konuşuyoruz. Sayın Bakanın yaklaşımı pozitif. Bu iş dünyası için de bize şevk veriyor." diye konuştu.

TOBB heyetinden, Bakan Nebati'ye 'pozitif hava' ziyareti Ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ardından TOBB heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye ziyaret gerçekleştirerek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Fiyat İstikrarı Komitesi Bakan Nebati başkanlığında ikinci kez toplandı Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında ikinci kez toplandı.