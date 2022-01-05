Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye genelinde 1.000 kadar bu tür market yapılması talimatını verdik" dediği Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinden vatandaşları sevindirecek bir haber geldi. Kooperatif Market, ürünlerinde yüzde 30’a varan indirim yaptığını açıkladı.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini belirtti. Yıldırım "Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık" dedi.

İşte Tarım Kredi'deki temel ürünlerin fiyatları şöyle:

Tarım Kredi Ayçiçek Yağı 5 lt 105.90 TL

Anadolu Kırmızı Mercimek 1 Kg. 10,90 TL

Anadolu Un 1 kg 6.90 TL

Anadolu Osmancık Pirinç 2.5 kg 22.25 TL

Anadolu Nohut 1 kg 9.90 TL

Tiryaki Siyah Çay 1000 gr. 31.90 TL

Elit Ultra Çamaşır Suyu 1000 ml 6.90 TL

Sleepy Çocuk Bezi Çeşitleri 39.90 TL

Fiyatlar yükseldi, sıvı yağ hırsızlığı arttı Yükselen sıvı yağ fiyatları ile birlikte Gaziantep'te hırsızlık olayları arttı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayları ile ilgili düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Beklenen haber geldi: Ayçiçek yağı fiyatında yüzde 20 indirim Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçicek yağında yaklaşık yüzde 20 indirime gidildiğini söyledi. Ekim ve Kasım ayı fiyatlarına tekrardan döndüklerini belirten Erarslan, "Eğer hala eski fiyatlarda ısrar ediliyorsa bunun, piyasada biraz da sıkıntılı durumdan faydalanıp kendilerine menfaat elde etmek isteyen insanların aşırı kar iştahlarından kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor" dedi.

Yetkili isimden ayçiçek yağı ile ilgili açıklama Son dönemde fiyatı en çok zamlanan ürünler arasında yer alan Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi. BYSD Başkanı Büyükhelvacıgil fiyatların ocak şubat gibi stabil hale gelebileceğini tahmin ettiğini söyledi.