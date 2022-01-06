Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Pazara girdiğinde 220 milyon TL olan cironun bugün 5 milyar TL’ye ulaştığını dile getiren Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, yüzde 38 büyüme kaydettiklerini bildirdi. Daikin’in yatırımlara son hızla devam ettiğini vurgulayan Önder "Geçen yıla kadar 101 milyon dolar tutarında fabrika yatırımı yaptık. Sakarya Hendek’de 105 bin metrekarelik alana sahip üretim tesisine geçen yıl 53 milyon dolarlık yatırımla 58 bin metrekare daha ekledik. Bu, yeni yatırımların da işareti" dedi.

Önder, "Toplam fabrika yatırımlarımızın bedeli 154 milyon dolara ulaştı. Tabii bu, ciroyu da etkiliyor. 2020 ciromuz 2 milyar 836 milyon TL oldu. 2021 yılını 5 milyar TL’nin üstünde kapatacağımızı düşünüyoruz. Avro bazlı değerlendirdiğimizde de 2020 yılını 334 milyon avro ile kapatmıştık. Bu yılı da 414 milyon avro ile kapatmayı öngörüyoruz. 2025 yılına kadar 150 milyon dolar daha yatırım yapıp kapasitemizi artıracağız" ifadelerini kullandı.

"ÜRÜN SATMAKTAN ÇOK TEDARİK SIKINTISI YAŞANIYOR"

2025 yılında 750 milyon avroluk ciroya ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Önder “Bunun 420 milyon avrosunu ihracattan gelmesini hedefliyoruz” diye konuştu. Türkiye gündemini de değerlendiren Önder, tedarik zincirinde yaşanan kırılma, dolar kuru ve ham madde fiyatlarındaki artışa bağlı olarak ürünlerin fiyatlarına yüzde 50 zam geldiğini söyledi.

Önder şunları kaydetti: Döviz dalgalanmaları var, yüksek enflasyon olacağını düşünüyoruz ama iki üç ay içinde durulacaktır. Bütün dünyada enflasyonist baskı var. Şu anda ürün satmaktan çok tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Önümüzdeki bir iki yılda da aynı şekilde devam edecek ancak yeni açılacak fabrikalarla bu problemler çözülecek. Daikin Türkiye olarak daha planlı gittik ve tedarik ile ilgili tedbirler aldık. Farklı bölgelerden tedariklerimizi karşıladığımız için tedarik zincirimizde bir kırılma yaşanmadı. Bu zincirdeki kırılmayı önceden öngördüğümüz için stoklu çalıştık.

Batarya fabrikasından 10 bin kişi ekmek yiyecek Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu ile Çinli enerji devi Farasis ortaklığındaki Siro şirketinin, proje bazlı devlet desteğinden yararlanarak Bursa’nın Gemlik ilçesinde faaliyete geçireceği batarya hücresi ve modül üretimi tesisinin bölge istihdamına büyük ölçüde katkı sağlaması bekleniyor.

3 kilometrelik fabrika 4 bin kişiye istihdam İki yıldır sektöründe ihracat şampiyonu olan Güral Porselen, 29 Ekim Güral Seramik Fabrikasını 2022’nin ilk çeyreğinde açmayı planlıyor. Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral “Fabrikamız 7 milyon metrekarelik kapasite ile üretime başlayacak. Fabrikamızda 300 kişiye istihdam sağlayacağız ve böylece Gürallar Grup olarak toplam istihdam sayımız 4 bin kişi olacak” dedi.