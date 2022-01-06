Türkiye Gazetesi

Piyasaları olumsuz etkileyen stokçuluğa cezaların artırılmasını da içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı. Buna göre, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.

Bu arada stokçulukla mücadele düzenlemesi konusunda ‘stokçuluk yapanlar ile ürününü zorunlu olarak depoda bekletenlerin’ aynı kapsamda değerlendirilerek ceza uygulanabileceğine yönelik endişeler gideriliyor.

"FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Meclis Genel Kurulunda, milletvekillerinin bu konudaki sorularını cevaplayan TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Ziya Altunyıldız “Türkiye, depolamayla stokçuluğun ne anlama geldiğini çok iyi biliyor çünkü üreticinin tedarikinin nasıl işletilebileceğini, tedarikteki kesintisiz sürecin nasıl yönetilebileceğini çok iyi öğrendik” dedi.

Altunyıldız, bu konudaki eleştiriler üzerine şöyle konuştu: Yaptığımız düzenlemeyle üreticilerimizin tedarikini güven altına alıyoruz, stokçulukla ise mücadeleyi amaçlıyoruz, yoksa üretimdeki tedarikin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz, tedariki kesintisiz sağlamaya devam edeceğiz, depolamayı kesintisiz sağlamaya devam edeceğiz. Fahiş fiyatla mücadele ediyoruz. Küresel piyasadan tedarik zincirini, iç piyasayı bozanlarla mücadele edeceğiz. Fahiş fiyatla haksız kazanç elde edenlerle mücadelede kararlıyız. Bu değişiklikle birlikte tedariki, depolamayı ve üretimi güven altına alıyoruz. Stokçulara ise savaşıyoruz. Bundan hiç şüpheniz olmasın.

Stokçuya 2 milyon TL’ye kadar para cezası yolda TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan teklife göre, stokçuluk yapanlara 100 bin TL’den 2 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilebilecek.

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