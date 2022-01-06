Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 13,7120 liradan alınan dolar 13,7140 liradan, 15,5080 liradan alınan euro ise 15,51 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 13,46 liradan, euro ise 15,26 liradan satılmıştı

İSLAM MEMİŞ DOLAR YORUMU

Yatırımcılar geçtiğimiz yılın en çok kazandıran yatırım aracı dolar hakkında yeni yılda da araştırma yapmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dolar/TL kuru için 3 aylık sürecin önemli olduğunu ifade ederken "Dolar 10 lira seviyesi 14 lira seviyesi bant aralığında fiyatlanıyor. Dolayısıyla sert düşüşler, sert yükselişlere karşı ekonomi kurmayları piyasaları yakından takip ediliyor’’ dedi.

DOLAR ALMALI MI SATMALI MI?

İslam Memiş dolar tahmini için hareketlilik konusunda uyarırken “Bu süreçte uzun vadeli düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer varlıklar üzerinden alım satım yapmaz ise sepet yapmanın ne demek olduğunu öğrenirse ve bu şekilde yoluna devam ederse zarar etmeden yılı tamamlayacak. Peki sepet yapmak nedir? Elimde dövizimde olsun, altınımda olsun, gümüşümde olsun, kripto paramda olsun yani neye yatırım yaparsanız yapın. Mutlaka bir sepet yapın. Ve işlemlerinizi kısa vadeli düşünmemeniz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Dolar/TL kurunda dalgalanmanın sürdüğünü ve direnç seviyelerinin denendiğini vurgulayan İslam Memiş bu durumlarda dolar almanın hata olduğunu ifade etti.

EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI HANGİSİ?

İslam Memiş dolar/TL kurunda yaşanan dalgalanmanın 3 ay boyunca devam edeceğini vurgularken önümüzdeki aylarda turizme bağlı olarak ülkeye döviz girdisi olacağının altını çizdi. Bu durum Merkez Bankası'nın elini rahatlatması bekleniyor. Memiş ''Bugüne bile bakıldığında İngiliz Sterlini/TL kurunda artış yaşanıyor. 2022’de 1 İngiliz Sterlini TL karşılığında parite destekli fiyatı 28-30 TL’ye kadar çıkabilir. Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Bu yüzden İngiltere’de enflasyon az hissediliyor” ifadelerine yer verdi.

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