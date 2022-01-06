Türkiye Gazetesi

Fed’in artan enflasyonu önlemek için daha erken faiz artırımına gidebileceğinin sinyallerini vermesiyle altın fiyatlarında düşüşler yaşanmaya başladı. Dün 1832 dolar seviyelerinde olan ons altın, sabah saatleri itibariyle 1800’lere kadar geriledi. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ardından çeyrek altın, gram altın, tam altının fiyatları merak edilmeye başlandı. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA OMICRON ETKİSİ

Uzmanlar, koronavirüsün yeni varyantı Omicron ile vaka sayılarında büyük artışa sebep olduğu ve bunun spot altın fiyatlarına destek verdiği belirtildi. Oluşan ortamla birlikte altın fiyatlarının 1801 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etmesini bekliyorlar.

FED’DEN FAİZ SİNYALİ

Ikon Menkul tarafından paylaşılan verilere göre, ons altının 1795 dolar altında tekrar baskı altına girebileceği belirtildi. Paylaşılan değerlendirmeye göre, beklenenden daha şahin tondaki FOMC tutanakları dolar endeksine destek verirken değerli metaller tarafına baskı yapıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1.7’e temas etmesi de değerli metaller üzerinde baskı unsuru oluşturmakta.

Bunun etkisi ile birlikte sarı metalde hafif bir geri çekilme mevcut. Dün tekrar 1832 direncine kadar tepki vermiş olan sarı metalin bu hareketi geçici oldu ve geri çekildi. Asya seansında da 1805 seviyelerine fiyatlanıyor. Adım adım tekrar 200 günlük ortalamaya geri çekiliyor. 200 günlük ortalamanın altındaki günlük kapanışlar, sarı metaldeki görüntüyü negatife çevirebilir.

İşte güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1.276 TL alış 1.322 TL satış fiyatından işlem görüyor

GRAM ALTIN NE KADAR?

781,56 TL alış 808,02 TL satış fiyatından işlem görüyor

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı 1.806 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

2.551 TL alış 2.646 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

5.102 TL alış 5.271 TL satış fiyatından işlem görüyor

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