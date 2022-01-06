Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, ikinci el telefonlar için harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada 2020 yılında yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin çıkarılan düzenlemeyle kullanılmış tabletler ve cep telefonlarının yetkili merkezler tarafından yapılacağı belirtildi. Ayrıca yenilenen cep telefonların sertifikaya bağlı kalınarak garantili bir şekilde “Yenilenmiş ürün” olarak satışa sunulmasına imkan sağlanacağı belirtildi.

KDV İNDİRİMİNE YÖNELİK DÜZENLEME

Şimdiye kadar Bakanlıktan yetki belgesi alarak faaliyete başlayan firma sayısının 11’e çıkarıldığını belirten açıklamada, "Söz konusu uygulamanın hayatımıza girmesiyle birlikte tüketicilerimiz güvenli ve garantili ikinci el cep telefonu satın almaya başlamış ve bu sistem sayesinde kayıt dışılığın azalmasına, tüketicilerin elinde bulunan atıl cep telefonlarının ekonomiye kazandırılarak israfın önüne geçilmesine ve aynı zamanda ithalat kalemlerinde düşüş sağlanarak dış ticaret dengesine olumlu katkı yapmasına imkan sağlanmıştır" denildi.

KDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ TAKSİT SAYISI ARTTI

Yapılan açıklamada, yenileme merkezleri tarafından yenilenmiş cep telefonlarını satın alan tüketicilerin ödemek zorunda kaldıkları yüzde 18 KDV oranının yüzde 1’e düşürüldüğü açıklandı. KDV oranının düşürülmesiyle birlikte tüketicilerin daha uygun fiyatlı ürün edinmelerine olanak sağladığı belirtilerek, "Tüketicilerin yenilenmiş cep telefonlarını satın alabilmelerine ilişkin olarak ilave bir teşvik de tüketicilerin finansman imkanlarının artırılması amacıyla yenilenmiş cep telefonu alımlarında taksitlendirme imkanlarının genişletilmesiyle yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeyle yenilenmiş cep telefonlarında taksit sayısı tüketici lehine olacak şekilde fiyatı 5 bin lira ve altındaki cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerindeki cep telefonları için 6 ay olarak belirlenmiştir" denildi.

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