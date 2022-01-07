Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

lmanya ve Yunanistan’ın ardından şimdi de Kuzey Kore, Türk yemeği olan döneri sahiplendi. Dönerin, 2011 yılında ülkenin mevcut lideri Kim Jong-un’un babası olan Kim Jong-il tarafından tasarlandığı iddiası ortaya atıldı. Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Başkanı Mehmet Mercan, ortaya atılan iddia ile ilgili “akıl tutulması” açıklamasında bulundu. “Döner 500 yıldır Türk yemeğidir” diyen Mehmet Mercan “Döner ilk olarak 1545 yılında Orta Asya’da ortaya çıktı. Hatta döner için insanoğlunun ilk yiyeceği diyebiliriz. Bunun aslı, avlanma döneminde hayvanı şişe takıp ateş üstünde pişirmekten geliyor. Ardından 1600’lü yıllarda Anadolu topraklarına geldi. Hatta Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de yer alıyor. Osmanlı Eserleri Müzesinde döner yiyeceği ile ilgili birçok doküman var” diye konuştu.

UNESCO’YA BAŞVURU

Türkiye olarak döneri yeterince sahiplenemediğimizi söyleyen Mehmet Mercan “Döner dünyada 140 ülkede tüketiliyor. Birçok ülke kendi yiyeceği olarak tabir ediyor. Bu kadar sevilen bir yemeğin Türkiye’ye mal edilmesi gerekiyor. Uzun zaman bu işe sahip çıkılmadı. Biz Uluslararası Döner Federasyonu olarak yıllardır tescil konusunda çalışıyoruz. Kültür Miras Envanteri’ne de kayıtlarımız yapıldı. Bir hafta sonra Avrupa Birliği’ne tescil için başvuruda bulunacağız. AB’den sonra UNESCO’ya da başvurumuz olacak. Bu başvuruya da üç ülke olarak katılıyoruz. Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye... Çünkü üç ülkenin UNESCO’da yaptırımı daha fazla olacaktır. Türk yemeği olarak UNESCO’dan da miras listesine gireceğiz” ifadelerini kullandı.

SANAYİLEŞECEK

Dünya fast food sektöründe yüzde 60 pazar payı ile en fazla tüketilen yiyeceğin döner olduğunu söyleyen Mehmet Mercan “Bu kadar etkin ve çok tüketilen bir ürünü markalaştırmamız gerekiyor. Hamburger, sosisli patatesli gibi ürünlerin tanıtımı çok daha iyi yapılıyor. Bunun için Bakanlıklarla görüşüyoruz. Dönerin sanayileşmesi için birtakım projelerimiz var” dedi.

Bu arada UDOFED, döner sektörünün sanayileşmesi ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla önemli projeler yürütüyor. Yılda yaklaşık 540 bin ton dönerin tüketildiği Türkiye genelinde, bütün döner üretim ve satış noktaları kayıt altına alınıyor. Mehmet Mercan “UDOFED’in kurulduğu günden bugüne mücadelemiz, geleneksel dönerimize önce ülkemizde sonra dünyada sahip çıkmaktı. Devletimizin desteğiyle ‘Döner Türkiye’dir. Döner Türkiye’nindir’ diyerek sahip çıktık ve hak ettiği itibarı sağladık. Döner sektöründeki başı bozukluğu yine Bakanlıklarımız ile koordine olarak yürüttüğümüz çalışmalarla bir bir ortadan kaldırıyoruz. Türkiye genelinde bölge, il, ilçe bazlı oluşturacağımız harita ile, ülkemizin döner üretimi ve tüketimi konusunda fotoğrafını çekeceğiz. Oluşturacağımız Türkiye’nin Döner Haritası ile kayıt dışılığın önüne geçeceğimiz gibi gıda güvenliği konusunda da çok önemli ve etkin olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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