Türkiye Gazetesi

2021'in son aylarında rekora koşan dolar 18 TL'yi görmüş hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TL'yi koruma programını açıklamıştı. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemine geçişle beraber dolarda sert düşüş yaşanırken yeni yılın ilk haftasında döviz kurları yüzde 2 yükselme göstermişti. Dolar 7 Ocak itibariyle 13,81 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 15,64'lerde seyrediyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ'DEN YÜKSELİŞ AÇIKLAMASI

Yükseliş seyri hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati her şeyin kontrol altında olduğunu vurgularken dolar tahmini ile ilgili sorulara ''Köpük gitti, gidiyor, gitmeye devam edecek. Şu rakamda sabitlenmesini beklemek gibi bir şey doğru değil'' diye cevap verdi. Analistler hem Türkiye'nin hem de dünyanın 2022 yılında enflasyon ile mücadele etmesini beklediklerini ifade ederkern Covid-19 salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının varlık fiyatlarını etkilediğini ve dolar talebinin dünya genelinde arttığını ifade etti. Uzmanlar Fed tutanakları ardından FED tutanakları, faiz artışının beklenenden erken olabileceğinin sinyalini verdi. Faiz artış kararının küresel piyasalarda dolar talebini artırması bekleniyor. Böylece küresel dolar talebinin ABD'nin 10 yıllık tahvil faizini yükselmesiyle arttığını söyledi.

FED'DEN ERKEN FAİZ ARTIŞI VURGUSU

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları da iki gğn önce yayımlandı.

Tutanaklara göre politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı görülürken, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.

FED tutanakları ışığında erken faiz artırımı ihtimalinin artmasıyla dolarda küresel olarak güçlenme yaşandı.

2021 yılında en çok dolar konuşuldu Medya Takip Merkezi, 2021 yılında en çok habere konu olan ekonomi terimlerini araştırdı. Listenin başında özellikle yılın son aylarına doğru binlerce habere konu olan dolar yer alırken, ikinci sırada enflasyon olması dikkatlerden kaçmadı.

6 Ocak dolar fiyatları! Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar güne nasıl başladı? Dolar 13,7140 liradan, euro ise 15,51 liradan güne başladı.