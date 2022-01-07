Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurundaki hareketliliğin önüne geçmek için 17 Aralık'ta piyasalara beşinci kez müdahale etmişti. Yapılan açıklamada, 17 Aralık'taki 5'inci müdahalede Merkez Bankası rezervlerinden piyasaya doğrudan 2,12 milyar dolarlık döviz sattığı belirtildi.

TOPLAM 7,28 MİLYAR DOLAR SATILDI

Merkez Bankası, piyasalara toplam 5 kez müdahale etti. Açıklanan son verilerle birlikte 5 müdahalenin toplam büyüklüğü 7,28 milyar dolara yükseldi.

TCMB 1 Aralık'taki ilk döviz müdahalesinde 844 milyon dolar, ikinci müdahalesinde 504 milyon dolar, üçüncü müdahalesinde 687 milyon dolar, dördüncü müdahalesinde ise 3,12 milyar dolarlık döviz satmıştı.

Merkez Bankası'nın üçüncü döviz müdahalesinin miktarını açıkladı Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattığını duyurdu.

Merkez Bankası rezervlerindeki güncel durum açıklandı 24 Aralık haftasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 5 milyar 948 milyon dolar azalarak 110 milyar 926 milyon dolara gerilediği öğrenildi.