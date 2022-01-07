Türkiye Gazetesi

Lider kripto para birimi Bitcoin, Aralık ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin’deki bu düşüş alt coinleride etkilemeye devam ediyor. Dün Fed’in tutanaklarının yayımlamasının ardından yüzde 7 değer kaybederek 43 bin dolar seviyesine düşen Bitcoin, sabah saatlerinde 42 bin dolara kadar geriledi. Peki ‘Bitcoin’deki düşüş sürecek mi? Bitcoin neden düşüyor?’ soruları sorulmaya başlandı.

BITCOIN’E KAZAKİSTAN ETKİSİ

Kazakistan’da akaryakıt fiyatlarına yapılan zam sonrası tansiyon yükselmişti. Ülkedeki artan protestolar iç karışıklığa sebep olmuştu. Kazakistan’ın Rusya’dan yardım talep etmesiyle birlikte kripto paralardaki düşüş daha da hızlandı.

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto paraların bu hızlı düşüşünde en etkili neden Fed’in yayınladığı tutanaklar oldu. Yayımlanan tutanaklarda artan enflasyona karşı Fed’in erken bir faiz artırıma gidebileceği sinyalleri verildi. Ayrıca ABD Senatosu'nun kripto kararı ve Kazakistan'daki olaylar da piyasaları sarstı. Kazakistan’da son günlerde yaşanan sokak gösterilerinin de kripto yatırımcıları etkilediği düşünülüyor. Bazı hesaplamalara göre Kazakistan, Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Analistler, kripto para fiyatlarında son dönemde görülen dalgalanmanın, gelen olarak finansal piyasalarda artan oynaklığın bir yansıması olduğunu, enflasyonda yükseliş karşısında merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmaya yönelmelerinin likiditeyi azaltacağı endişesinin kripto paralara da yansıdığını vurguluyorlar.

BITCOIN’DE KAYIP GİDEREK ARTIYOR

Bitcoin, yaşanan gelişmeler sonrası tarihi zirvesinden adeta koptu. Kasım ayında 69 bin dolara kadar çıkan Bitcoin, bugün itibarıyla 41 bin dolara kadar geriledi. Yüzde 40'ı aşkın düşüş yaşayan Bitcoin ayı piyasası oyuncularının eline düştü. Bitcoin gün içinde en düşük 41 bin 3 Dolar, en yüksek de 43 bin 243 dolar seviyesini gördü. Dominansı ise yüzde 40 civarında seyrediyor. Bitcoin saat 08:00 itibarıyla 41 bin 640 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM DÜŞÜYOR

Ethereum fiyatları da uzun süredir yükseliş hareketi gösteremiyordu. Son gelişmelerle birlite 3 bin dolar sınırına yaklaşan Ethereum saat 08:00 itibarıyal 3200 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

TARİHİ ÇÖKÜŞ

Şaka olarak ortaya çıkan ancak sonrasında finansal değere ulaşan Dogecoin yüzde 5 oranında düşüşle 0.1528 dolar, Shiba Inu ise yüzde 5 oranında düşüşle 0.00002943 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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