Türkiye Gazetesi

Pandeminin etkisi ile piyasalarda çalkantılı seyir devam ederken, dolardaki yükseliş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemini devreye sokması ile beraber düşüş göstermişti. Yeni yılın ilk haftasında yüzde 2 oranında tekrar yükselen dolar 13,85 seviyesinde işlem görüyor.

Vatandaşlar dolar ve altının hızlı yükselişi ile beraber yatırımları için kararsızlık yaşarken, Ekonomi Uzmanı İslam Memiş TGRT Haber'de kritik tavsiyelerde bulundu.

İslam Memiş dolar ve altının yanı sıra Sterlin ve gümüşe dikkat çekerek, altının yerini gümüşün alacağını 2022'de Sterli'nin yükselişe geçeceğini söyledi.

2022'DE DOLARA KARŞI STERLİN

Dolara karşı son 3 haftadır Sterlin'in güçlü performansını koruduğunu söyleyen İslam Memiş, “Dolar TL kuru 0,13-0,15 civarında artıdayken Sterlin TL kuru da 0,35 bandında daha dirençli. Paritede Strerlin, TL kurunu olumlu yönde etkileyerek 2022 yılında güçlü bir performans sergileyecek. Çünkü paritesi 1,42 bandından 1,33 bandına kadar gerilemişti. Bunun teknik olarak yukarı yönlü bir hamle yapma olasılığı daha güçlü olduğu için Sterlin 2022'de dikkatleri çeken bir para birimi olarak karşımıza çıkacak." dedi.

2022 YILI ALTIN YILI OLACAK MI?

Altındaki yükselişi değerlendiren İslam Memiş, 25 Ocak'taki FED toplantısının altın fiyatlarını etkileyeceğine dikkat çekerken, " Tepkisel yükseliş ve düşüşler olabilir ama muhtemelen ons altın 1.835 dolar seviyesine yükselecek" diye konuştu.

"Gram altının TL fiyatına baktığımızda Dolar TL kurunda destek görmeye devam ediyor, düşüşler sınırlı kalıyor." diyen Memiş, gram altına 750 -770 bandına düşmeden yatırım yapılmamasını tavsiye etti. 797 TL'den işlem gören gram altın için, kısa vadeli yükseliş olsa bile alınmaz bir seviyede diyen uzman ekonomist, yıllık bazda ise gram altın için 1450 liralık bir seviye öngördüğünü açıkladı. Gram altının yıl içinde yükselişini devam edeceğine dikkat çeken Memiş, "Dolar kurunda yaz aylarında FED etkili yükselişler görebiliriz, bu da gram altın fiyatını 1450 seviyesine çekebilir. " dedi.

ALTINDAN SONRA GÜVENLİ LİMAN GÜMÜŞ

Altının yükselişi ile son yıllarda popülerleşen gümüş yatırımcılar için cazibeli hale gelirken İslam Memiş'te geçtiğimiz yıllarda yüksek getiri sağlayan gümüşü güvenli liman olarak değerlendirdi.

2020 yılında yüzde 120 getiri sağlayan gümüş 2021 yılında ise yüzde yüz bir getiri sağladı.

9,5-10 lira seviyesinde işlem gören gümüşnü, 2022 yılında gram fiyatının 20 liraya kadar çıkacağına dikkat çeken İslam Memiş, "Gümüşte pozitif beklentimi halen devam ettiriyorum, ons bazında düşük sevilerde. Özellikle dolarla alım yapacaklar için iyi bir fırsat. Gümüşün performansı 2022 yılında da güzel bir şekilde devam edecek." dedi.

DÜĞÜNLERDE YENİ DÖNEM: GÜMÜŞ SİKKE

Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak gümüş sikke bastırıldığını duyuran İslam Memiş, özellikle düğünlerde gelin ve damada para takmak yerine ziynet olarak daha değerli olan gümüşü tavsiye etti. Gram altındaki yükselişe ilaç olacak 5 gramlık ziynet gümüler 50 Tl'den, 10 gramlık ziynet gümüşlerse 100 TL'den satışa sunuluyor. Bozdurulduğunda ise bu yıl yüzde yüz prim yapmış gümüş ciddi bir getiri sağlayacak.

Gram altın 500'e düşer mi? İslam Memiş yorumladı Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Gram altın fiyatı yıl sonu ne kadar olur?" sorusunu cevaplarken yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

İslam Memiş'ten altın hamlesi için uyarı TL’nin değerini yükseltmeye yönelik kritik adımlar atılmaya devam ediyor. Artık altın hesapları ve katılım fonları TL mevduat hesabına dönüştürüldüğünde devlet desteği alacak. Altın ve para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni düzenlemeyi yorumladı ve yatırımcılara kritik önerilerde bulundu.