Sıfır atık konusunda çalışmalara devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir dizi yeni karar aldı. Alınan kararlara göre; site, apartman ve villa tipi müstakil konutlarda 'geri kazanılabilir atıklar' için ayrı kutular bulundurulması zorunlu olacak.
Bakanlık tarafından 2019 yılında yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği'nce öngörülen plastik kullanımının azaltılmasına, gıda ve tekstil atıklarının önlenmesine ve vatandaşların atıklarını bırakabilecekleri atık getirme merkezlerinin teknik özelliklerine ilişkin esaslar yayımlandı. Buna göre; toptancı hallerinde ve pazar yerlerinde oluşan gıda atıklarının kaynağında ayrıştırılması için önlemler alınacak.
ATIK GIDALAR PAZARLARDA AYRIŞTIRILACAK
Sabah'ın haberine göre; düzenleme ile toptancı hallerinde ve pazar yerlerinde oluşan gıda atıklarının kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak amacıyla 'biyobozunur atıklar' için ayrı biriktirme ekipmanı yerleştirilmesi zorunlu olacak. Ayrıca site, apartman ve villa tipi müstakil konutlarda geri kazanılabilir atıklar için ayrı ekipman bulundurulması zorunluluğu getirildi. Düzenlemeyle mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda atık kutusu bulundurma zorunluluğu geldi. Vatandaşların atıklarını bırakabilmeleri için kurulacak Atık Getirme Merkezleri'nin teknik özelliklerine ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.
TÜRÜNE GÖRE RENKLENDİRME YAPILACAK
Düzenlemeyle atık biriktirme ekipmanının renginin seçiminde farklı renkler kullanılacak ya da mevcut biriktirme ekipmanlarında atık türüne uygun renkte etiketleme, giydirme, renklendirme yapılabilecek.
- Mavi: Geri kazanılabilir atıklar
- Koyu gri: Diğer atıklar
- Kahverengi: Biyobozunur atıklar
- Yeşil: Cam atıklar
- Sarı: Plastik atıklar
- Gri: Metal atıklar
- Mavi: Kâğıt atıklar
- Turkuaz: Kompozit atıklar
- Koyu mavi: Bitkisel atık yağ
- Beyaz: Atık ilaçlar
- Pembe: Tekstil atıkları
- Mor: Atık elektrikli ve elektronik eşyalar
Çevreyi kirletenlere verilen ceza bedelleri arttırıldı 2022'de, çevre Kanununa aykırı davrananlara verilecek ceza oranları belli oldu. Bu kapsamda yapılan açıklamada; para cezalarının, yüzde 36,20 oranında artırıldığı öğrenildi.