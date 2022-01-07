Türkiye Gazetesi

Sıfır atık konusunda çalışmalara devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir dizi yeni karar aldı. Alınan kararlara göre; site, apartman ve villa tipi müstakil konutlarda 'geri kazanılabilir atıklar' için ayrı kutular bulundurulması zorunlu olacak.

Bakanlık tarafından 2019 yılında yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği'nce öngörülen plastik kullanımının azaltılmasına, gıda ve tekstil atıklarının önlenmesine ve vatandaşların atıklarını bırakabilecekleri atık getirme merkezlerinin teknik özelliklerine ilişkin esaslar yayımlandı. Buna göre; toptancı hallerinde ve pazar yerlerinde oluşan gıda atıklarının kaynağında ayrıştırılması için önlemler alınacak.

ATIK GIDALAR PAZARLARDA AYRIŞTIRILACAK

Sabah'ın haberine göre; düzenleme ile toptancı hallerinde ve pazar yerlerinde oluşan gıda atıklarının kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak amacıyla 'biyobozunur atıklar' için ayrı biriktirme ekipmanı yerleştirilmesi zorunlu olacak. Ayrıca site, apartman ve villa tipi müstakil konutlarda geri kazanılabilir atıklar için ayrı ekipman bulundurulması zorunluluğu getirildi. Düzenlemeyle mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda atık kutusu bulundurma zorunluluğu geldi. Vatandaşların atıklarını bırakabilmeleri için kurulacak Atık Getirme Merkezleri'nin teknik özelliklerine ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

TÜRÜNE GÖRE RENKLENDİRME YAPILACAK

Düzenlemeyle atık biriktirme ekipmanının renginin seçiminde farklı renkler kullanılacak ya da mevcut biriktirme ekipmanlarında atık türüne uygun renkte etiketleme, giydirme, renklendirme yapılabilecek.

Mavi: Geri kazanılabilir atıklar

Geri kazanılabilir atıklar Koyu gri: Diğer atıklar

Diğer atıklar Kahverengi: Biyobozunur atıklar

Biyobozunur atıklar Yeşil: Cam atıklar

Cam atıklar Sarı: Plastik atıklar

Plastik atıklar Gri: Metal atıklar

Metal atıklar Mavi: Kâğıt atıklar

Kâğıt atıklar Turkuaz: Kompozit atıklar

Kompozit atıklar Koyu mavi: Bitkisel atık yağ

Bitkisel atık yağ Beyaz: Atık ilaçlar

Atık ilaçlar Pembe: Tekstil atıkları

Tekstil atıkları Mor: Atık elektrikli ve elektronik eşyalar

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