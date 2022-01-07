Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türk Parlamenterler Birliğinin, Mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleriyle, emekli milletvekillerinin maaşlarına zam yapılmasıyla ilgili görüştü. Görüşmede yapılan konulara ilişkin açıklama yapan Elitaş, "Bütün emeklilere uygulanan bu hakkın milletvekillerine uygulanmamasını haksızlık diye ifade ettiler. Biz de 'Görüşün, diğer partiler buna olumlu derlerse, ortak önerge vermeye razı olurlarsa, biz üzerimize düşeni yaparız' dedik." ifadesini kullandı.

"VEKİL EMEKLİ MAAŞI DİĞER MAŞLARA GÖRE 13. SIRAYA DÜŞMÜŞ"

Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürerken, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türk Parlamenterler Birliğinin, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle, emekli milletvekillerinin maaşlarına zam yapılmasıyla ilgili görüştüğünü belirten Elitaş, birliğin "Milletvekili arkadaşlarımız, özellikle bu dönemde cumhurbaşkanı maaşının çok az artması nedeniyle bulundukları konumdan aşağıya düşüyor." dediklerini aktardı.

Elitaş, "Doğru. Milletvekili emekli maaşı 6, 7. sıradayken, şu an 12, 13. sıraya gelmiş. Şöyle dediler; vali ile bizim aramızda 2021 yılında 3 bin lira fark varken 2022 yılının sonunda vali bizi geçiyor. Onun için bütün partilerle Parlamenterler Birliği görüşmüş." dedi.

Bir hak kaybı olduğunu dile getiren Elitaş, 1500-2000 milletvekili emeklisi bulunduğunu belirtti. Elitaş, "Eğer diğer siyasi partiler de bunu uygun görürse, bütün siyasi partiler 'evet' derse, ortak önerge verirlerse biz de buna katılırız." dediklerini kaydetti.

"BÜTÜN EMEKLİLERE UYGULANAN HAKKIN VEKİLLERE UYGULANMAMASI HAKSIZLIK"

Emekli milletvekillerinin maaşının 2021 sonu itibarıyla 16 bin küsur lira olduğunu, cumhurbaşkanı maaşı yüzde 14,4 arttığı için onların maaşının da yüzde 14 artacağını anlatan Elitaş, "Bütün emekliler enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farklardan faydalanamıyor. Parlamenterler Birliğinin haklı talebi... Bütün emeklilere uygulanan bu hakkın milletvekillerine uygulanmamasını haksızlık diye ifade ettiler. Biz de 'Görüşün, diğer siyasi partiler buna olumlu derlerse, ortak önerge vermeye razı olurlarsa biz üzerimize düşeni yaparız' dedik." bilgisini verdi.

Gazetecilerin, diğer siyasi partilerden ne yanıt alındığına dair sorusu üzerine Elitaş, bunu bilmediğini söyledi.

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