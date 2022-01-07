Türkiye Gazetesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,01 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13,64 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya, İzmir'de 13,02 liradan 13,65 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 12,84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Ekmeklik buğday ve arpaya zam geldi Fırıncıları, dolaylı olarak da halkı üzecek bir haber geldi. Ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarına yüzde 20'nin üzerinde zam yapıldı.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin de zam oranı belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,65 oranında zammı hak etmiş oldu

Elektrik fiyatlarına zam geldi: Kadameli tarife fiyatları belli oldu Elektrik fiyatlarına yüzde 50 ila yüzde 125 arası zam yapıldı. Yeni yıla girilmesiyle birlikte; elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine de geçilmiş oldu.