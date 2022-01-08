Türkiye Gazetesi

Türkiye ihracatında bölgenin önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Ahmet Fikret Kileci “Bölge olarak; 2021 Türkiye toplam tekstil ve ham madde ihracatının yüzde 23’ünü, halı ihracatının yüzde 70’ini, hububat-bakliyat ihracatının yüzde 32’sini ve kuru meyve ve mamulleri ihracatının yüzde 21’ini tek başımıza üstlendik” dedi. Bölgenin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatının yüzde 46, Amerika’ya ise yüzde 17 arttığını belirten Kileci “2021’de toplam 198 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, İsrail, Mısır ve Libya bölgemizin ihracatında ilk sıralarda yer alırken; makine halıları, iplikler, kumaşlar, hububat-bakliyat, bitkisel yağlar, kuru meyve, pastacılık ürünleri en çok ihraç edilen ürün grupları arasında yer buldu” dedi.

Maden ihracatında Cumhuriyet rekoru kırıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak, 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İhracatta yeni lige çıktık Türkiye’nin ihracatı geçen yıl yüzde 32,9’luk artışla 225,4 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Dış fazla verme hedefine biraz daha yaklaşılırken, dış ticaret açığı yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2021’de 5,8 puan artışla yüzde 83,1’e yükseldi.