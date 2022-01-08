Türkiye Gazetesi

Yönetmelikteki temel değişikliğin dövizin TL’ye çevrilme şartı olduğunu belirten Akbal “Elinde TL olan yabancıların yatırımlarını hangi usullere uyarak yapacağı konusu henüz belirsiz görünüyor. Çünkü yeni yönetmelik, döviz üzerinden satış öngörüyor ve TL karşılığı ibarelerinin kaldırıldığını görüyoruz. Doğrudan TL ile yapılan yatırımların kapsam dışında bırakılmayacağını umuyoruz. Elinde TL olan yabancı yatırımcıların ilgili kanundan faydalanmalarının önünde bir engel olmamasını ve hangi usullerde yatırımlarını yapmaları gerektiği konusunun ilgili kurumlarca hazırlanacak genelge veya kılavuzlarla netleşmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yabancı uyrukluların Türk vatandaşlığına kabulündeki şartlarda değişikliğe gidildi.