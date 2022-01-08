Türkiye Gazetesi

16. Türk-Arap İş Birliği Zirvesi çatısı altında 7.Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı, İş Birliği Organizasyonu ve 4.Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman Fuarı, İş Birliği Organizasyonu eş zamanlı olarak 26-27 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da bir otelde düzenlenecek. TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar “Türkiye güvenli bir liman. Bu yüzden Arap yatırımcılar Türkiye’den firmalarla birlikte iş yapmak ve yatırım yapmak istiyorlar. Özellikle gayrimenkulle çok ilgililer. Bu yılki fuar organizasyonumuz Türkiye’ye ciddi bir ekonomik katkı sağlayacak. Türk ekonomisine can suyu olacak” dedi.

Vatandaşlıkta TL ile ev almak kapsam dışı mı? Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal, en az 500 bin dolar sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren ve en az 250 bin dolar tutarında taşınmazı, üç yıl satılmaması şerhiyle satın alan yabancıların vatandaşlık alabileceğine dair düzenlemeyi değerlendirdi.