Türkiye Gazetesi

Özelleştirmeler hariç, bu işlemlerden 118’inde hedef şirket Türkiye kökenli şirketler oldu ve toplam bedel 42 milyar 568 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde işlem bedeli yaklaşık 95 milyar lira olan 7 özelleştirme işlemi incelendi. Böylelikle 2021’de Türkiye kökenli şirketler için 125 işlemde öngörülen toplam işlem bedeli 137,5 milyar lira düzeyinde oldu. Özelleştirmeler de dahil edildiğinde, 2021’de yabancılar tarafından 51 işlemde Türk şirketler için öngörülen yatırım tutarı yaklaşık 111,3 milyar lira oldu. Yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında ilk sırada 10 işlem ile Lüksemburg kökenli yatırımcılar yer aldı. Geçen yıl, yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri 173 birleşme ve devralma işlemi de incelendi. Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde, bildirilen toplam işlem bedeli 5 trilyon 654 milyar lira oldu.

Şirket evliliklerinde yedi yılın rekoru Dünyada birleşme ve satın alma işlemleri son 20 yılın üstünde bir performans sergileyerek tarihî rekor seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye’de değeri açıklanan işlem hacmi son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak toplam 14 milyar dolar oldu.

Virüse rağmen 9 milyar dolarlık şirket evliliği! Türkiye'de geçen yıl tüm zamanların en yüksek işlem sayısı olan 304 adet birleşme ve satın alma gerçekleşirken, işlem hacmi yüzde 70 artışla 9 milyar dolara yükseldi. Yabancı yatırımcıların işlem hacmi yüzde 35 artarak toplam yıllık işlem hacminin yüzde 52’sini oluşturdu.