Türkiye Gazetesi

Basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile Bakanlıkta bir araya gelerek önemli gündem maddelerine değinen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2022 bedellia skerler ücretleri hakkında da bilgi verdi. Bakan Akar, "Bedelli askerliğin sürekli hale gelmesi, belirsizliğin ortadan kalkmasında gerçekten çok önemli. Bedelli askerlik ücreti de son belirlemelere göre 55 bin 194 lira. Niye? Asteğmen maaşı yükseldi" dedi.

"YENİ SİSTEMDE ERLER DE GENERAL OLABİLECEK"

Bakan Akar, 26 Haziran 2019'da başlayan yeni askerlik sistemi konusunda da değerlendirme yapıp, bu sistemde erlerin de general olabildiğini anımsattı.

Yeni askerlik sisteminin, 1927'den itibaren 2019'a kadar değişen ve gelişen şartlar, ihtiyaçlar çerçevesinde düzenlemeler yapılarak geldiğini ve sistematiğinin bozulduğunu anlatan Akar, yeni sistemin yoğun çalışmaların ardından belli olduğunu ve bir sistem haline geldiğini ifade etti.

Akar, modern ordularda da uygulanan bu sistem kapsamında er olarak girenlerden 6'sının subay, 41'inin astsubay, 480'inin uzman erbaş ve 1845'inin sözleşmeli er olduğunu açıkladı.

"YOKLAMA KAÇAKLARI SAYISINDA CİDDİ AZALMA VAR"

Bedelli askerlik ücretinin nasıl belirlendiğini anlatan Akar, 6 asteğmen maaşının kıstas alındığını, bu maaş yükseldiğinde bedelli askerlik ücretinin de yükseleceğini ifade etti.

Söz konusu sistemle, hem silahlı kuvvetlerin hem de gençlerin ihtiyacının karşılandığını belirten Akar, yoklama kaçağı konusunda da ciddi azalmaların olduğunu söyledi.

2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Akar, 2021 yılında bedelli askerlik başvurularının yüzde 57 arttığını söyledi. "Bedelli askerliğin sürekli hale gelmesi, belirsizliğin ortadan kalkmasında gerçekten çok önemli. Bedelli askerlik ücreti de son belirlemelere göre 55 bin 194 lira. Niye? Asteğmen maaşı yükseldi" dedi.

Bakan Akar, 6 aylık askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bu hizmetini 12 ay olarak gerçekleştirmek isteyen Mehmetçik'in maaşının 4250 lira, yedek astsubayın maaşının 8 bin 500 lira, astsubayın maaşının da 9 bin lira olduğunu ifade etti.

MHP'li Olcay Kılavuz'dan bedelli askerlikte düzenleme talebi MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, gençlerin, özellikle son dönemlerde en önemli talebinin bedelli askerlik düzenlemesi olduğunu belirtti.

MSB kaynaklarından "bedelli askerlik tartışmaları" eleştirisi Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 'bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması' veya 'bedel ücretinin azaltılması' gibi popülist söylemlerle gençlerin duygularının istismar edilmemesi gerektiğini, bu tür tartışmaların kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelini olumsuz etkilediğini bildirdi.

MSB'den 'dövizle ve bedelli askerlik' açıklaması Milli Savunma Bakanlığı, 1 Temmuz'dan yıl sonuna kadar bedelli askerlik ücretinin 43 bin 151 lira 28 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu.