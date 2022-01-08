Türkiye Gazetesi

Pandemi sürecinde en çok zarar gören sektörlerden biri olan emlak sektörünün, ululslararası mecrada en önde gelen markalarından biri olan Evergrande, sona yaklaşıyor. İflas haberleriyle gündemden düşmeyen şirketin, 39 binası için de yıkım karraı verildiği bildirildi.

60 BİN HANELİK PROJE TAMAMLANAMADI

Çinli emlak devi Evergrande'nin, ülkenin güneyindeki Hainan’de yer alan ve yapay adacıklar üzerine inşa edilen projesi "Okyanus Çiçeği Adası" projesi, için yıkım kararı çıkarıldı. 60 bin haneyi içeren proje için 13 milyar dolar harcanırken, 300 milyar dolarlık borç yüküne giren şirket, borçlarını ödeyemez hale gelince proje de tamamlanamadı. Bu sebeple yarım kalan Okyanus Çiçeği Adası için de yıkım kararı çıktı.

Karara gerekçesi kaçak yapılaşma ve çevre düzenlemelerin ihlalleri olarak gösterildi.

BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Şirket yıkım kararının gözden geçirilmesi için başvursa da kararın değişmesi beklenmiyor. Evergrande dünyanın en borçlu gayrimenkul şirketi olarak biliniyor.

Son dönemde borç ödemelerini vaktinde yapamayan şirket temerrüde düşme tehlikesinde ve şirketin borçlarının yapılandırılması içinse çalışmalar devam ediyor.

Küresel piyasalar 'Evergrande' şokunu atlatmaya çalışıyor.

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Kriz kapıda! Evergrande’nin hisseleri işleme kapatıldı Çin’in en büyük gayrimenkul şirketlerinden biri olan Evergrande'nin, Hong Kong borsasında işlemleri durduğunu açıkladı.

Çin hükûmeti, iflas riskindeki Evergrande’ı kurtarmayacak Küresel piyasalar, Çinli Evergrande şirketinin iflas riski sebebiyle, hafta başında son ayların en satıcılı gününü geride bırakmıştı. Dünkü işlemlerde ise piyasalar ‘Evergrande’ şokunu atlatmaya çalıştı.