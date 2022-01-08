Türkiye Gazetesi

İş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın yöneticileriyle buluşan Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6 saat süren toplantının ardından önemli açıklamalarda balundu. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Bakan Nureddin Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirerek, "piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro ihtiyati tedbirlerin alınacağını, ekonomide beklentileri iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesinin sağlanacağını vurguladı.

"TÜRKİYE YATIRIM ÇEKEN ÖNEMLİ BİR MERKEZ HALİNE GELECEK"

Toplantın sonrası basınla paylaşılan bilgi notuna göre, Türkiye Ekonomi Modelinin doğru bir model olduğunu ifade eden Nebati, güçlü üretim ve ihracat kapasitesi ile Türkiye’nin yüksek miktarda doğrudan yabancı yatırım çeken önemli bir merkez haline gelme potansiyeli olduğunu belirtti.

Bakan Nebati, piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro ihtiyati tedbirlerin alınacağını, ekonomide beklentileri iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesinin sağlanacağını vurguladı.

Kadın istihdamının artırılması amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları başta olmak üzere verilen destekler ve teşviklere de değinen Bakan Nebati, sosyal politikalar kapsamında devreye alınan projeleri anlattı.

İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrası kadın yöneticilere tek tek söz veren Bakan Nebati, farklı sektörlerden görüş, öneri ve sorunları dinledi.

Basına kapalı toplantı yaklaşık 5,5 saat sürdü.

KADIN İSTİHDAMI

Öte yandan, Bakan Nebati, toplantı sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İş dünyası ve STK’larımızın kadın yöneticileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yenilikçi fikirleri ve güçlü vizyonu ile ortak aklın simgesi olan değerli kadınlarımız, ekonomide devreye aldığımız politikaların başarıya ulaşabilmesinde en büyük güvencemiz olacaktır.

Bu kapsamda, üst düzey yönetimlerde kadın yönetici oranlarındaki artışı önemsemekle birlikte kadınlarımızın istihdamdaki payını artırmak amacıyla istişare odaklı katılımcı bir anlayışın yanı sıra güçlü bir dayanışma ile hareket etmeye devam edeceğiz."

Bakan Nebati: Türkiye’nin en kazançlı yılı 2022 olacak Ekonomide Ortodoks politika yerine ‘heterodoks politika’lar izleyeceklerini belirten Bakan Nebati “Bunu her türlü tedbiri alarak, bütçeden taviz vermeden yapacağız. Yeni yıl tarihî rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin uygulanabilir olduğu, Türkiye’nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıl olacak” dedi.

Bakan Nebati açıkladı: Türk lirasının gücünü artıracak yeni araçlar geliyor Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Kur korumalı TL mevduat' sistemi gibi yeni araçların geliştirileceğini açıkladı.

Bakan Nebati yeni altın modelini duyurdu: Aşamaları tek tek anlattı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altınla tasarruf yapan vatandaşlara yönelik gelecek olan yeni modelin detaylarını anlattı. Gelecek olan yeni modelde, yatırımcılar altınlarıyla birlikte kuyumcuya veya Darphane’ye giderek, sertifikasını alıyor. Alınan sertifika ile hem alım-satım farkından kurutuluyor hem de ekstradan kar payı alabiliyor. Aynı zamanda altın yatırımcısı istediği zaman sertifikasının karşılığında altınını geri alabiliyor.