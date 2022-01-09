Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 23 yıldır çözüm bekleyen “emeklilikte yaşa takılanlar” (EYT) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 8 Eylül 1999’da yapılan düzenleme ile, bu tarihten önce de sigortalı olanlar prim şartlarını yerine getirmelerine rağmen, emekli maaşı hakkını elde etmek için yaş şartını bekliyor. Her geçen gün bu statüdeki kişiler emekli olmaya devam ederken, Türkiye’de hâlâ milyonlarca çalışanın, bu konunun mağduru olduğu belirtiliyor.

Bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Bakan Bilgin “Emeklilik meselesi üç şarta bağlanmış. Prim gün sayısını tamamlama, yıl ve yaş... Burada (EYT’lilerde) üçüncü şık, problem... Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili bir sorun var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var. Türkiye’de bu rakam 2’nin altına düştü. O düzenlemeler yapılırken, bunlar dikkate alınmıştır. ‘Bize haksızlık yapıldı’ diyorlar. Hâlbuki önümüzdeki çalışma programları içinde bunlar da var. Aşama aşama sorunları çözüyoruz. Türkiye’nin her sosyal sorunu, Bakanlığımızın meselesidir. Önceliklerimize göre çözüleceği bir süreç yönetimi var. Şu anda da önceliğimiz emeklilerin hakları, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelin durumu... (EYT meselesi) Halının altına süpürülüyor gibi düşünülmesin. Bu konuda AYM kararı da var. AYM ‘Yaş bu işin şartlarından biri, yerine getirilmelidir’ diyor. Türkiye’nin imkânları ve şartlarını dikkate alarak mutlaka bu sorunu da çözeceğiz. Zaman veremem. Bu, bizim sorumluluk alanımızdır” diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE 6 AY İÇİNDE MECLİS'TE

Bakan Bilgin; 3600 ek göstergenin altı ay içinde Meclis’e getirileceğini, kamudaki sözleşmeli personelin durumunu sadeleştireceklerini ve isteyenlerin kadro haklarına sahip olacağını, son kalan 50 bin kişilik taşeron grubunun da kadroya kavuşacağını müjdeledi.

AK Parti’den EYT’lilere müjdeli haber: Mutlaka çalışma yapılacak! Emekli olmak için prim gününü bekleyen vatandaşlara müjde AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’ndan geldi. Akbaşoğlu, “Bu konuda EYT’li kardeşlerimiz müsterih olsun. EYT ile ilgili bir çalışma yapılacak” dedi.

Bahçeli'den EYT ve asgari ücret çağrısı MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında hükümete EYT çağrısında bulundu.Devlet Bahçeli, EYT sorununun çözülerek gündemden çıkarılması gerektiğini vurguladı.