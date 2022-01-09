Türkiye Gazetesi

Turkcell 2022 yılında fiber seferberliği başlatıyor. Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici elektroniği Fuarı CES’te konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, tüm Türkiye’yi fiber ağlarla örmeyi hedeflediklerini belirterek, 2022 yılında 1,5 milyar lira yatırım yapacaklarını bildirdi. Erkan “2021 yılı içerisinde Kahramanmaraş’ın ardından Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas illerimizi de gerçek fiberle buluşturmak için altyapı çalışmalarımızı başlattık. Tamamlandığında bu illere gerçekleştireceğimiz 270 milyon TL’lik yatırımla 110 bin haneye daha ışık hızında internet erişimi sağlayacağız. Yapılan yeni yatırımla birlikte Turkcell’in Türkiye genelindeki toplam fiber altyapısının uzunluğu 53 bin km’yi aşacak. Son 10 yılda 7,6 milyar TL yatırım yaptığımız fiber altyapıya 2022 yılında ise daha büyük bir bütçe ayırdık. Yeni yılda fiber altyapı için yaklaşık 1,5 milyar TL ek yatırım gerçekleştireceğiz. Fiber yatırımlarla dijital Türkiye hedefimize daha hızlı ulaşacağız. Gerçek fiberin sağladığı imkânların ülkemizdeki 25 milyon haneye ulaşabilmesi için yatırımlarımız hız kesmeden sürecek. Biz ülkemizin dijital dönüşümünün, gerçek fiber internet ile sağlanan yüksek hız ve kapasiteyle gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu yüzden fiber seferberliğimiz yeni illerle devam edecek” dedi.



Murat Erkan

DÜNYAYA DİJİTAL SAĞLIK SİSTEMLERİ İHRAÇ EDECEK

Tamamı yerli mühendisler tarafından geliştirilen ve kısa adı HBYS olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi sayesinde hizmet verdiği şehir hastanelerinin iletişim ve bilişim altyapılarını son teknolojilerle donatarak, uçtan uca yönettiğini belirten Murat Erkan, Türkiye’nin sağlık alanında önemli projelerinden biri olan şehir hastanelerinin en büyük teknoloji sağlayıcısı olmalarının gururunu yaşadıklarını söyledi. Erkan, sözlerine şöyle devam etti: 7 farklı ilimizdeki şehir hastanelerini teknolojimizle donatarak bu alandaki dijitalleşme çalışmalarına tüm gücümüzle destek oluyoruz. Mühendislerimiz tarafından geliştirilen ve hastanelerin dijitalleşmesini sağlayan inovatif HBYS çözümümüzü, önümüzdeki dönemde yurt dışına da ihraç etmeyi planlıyoruz. Böylece ülkemizin adını uluslararası dijital sağlık alanında başarıyla temsil etmeyi ve millî ekonomiye katma değer sağlamayı amaçlıyoruz.

2021 yılının üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,3 artışla 9,4 milyar TL gelir elde ettiklerini hatırlatan Erkan “Turkcell, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 1,2 milyon yeni müşteri kazanarak son 14 yılın en yüksek çeyreklik net müşteri kazanımına ulaştı. Turkcell olarak ‘1 milyon yeni müşteri’ hedefi ile başladığımız yılın ilk 9 ayında 2,5 milyon müşteri kazanımına imza atarak toplamda yeni müşteri hedefimizin üç katına ulaştık. Bu hedefi yeni yılda da sürdüreceğiz” diye konuştu.

BİP'TE SÜRPRİZ OLABİLİR

Murat Erkan, dijital ödeme platformu Paycell’de aktif kullanıcı sayısının 6 milyona ulaştığını belirterek “Üç aylık dönemde Paycell Card üzerinden yapılan işlem hacmi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 5 katına çıktı. Turkcell bünyesinden unicorn’lar çıkması hedefiyle, Paycell’in gelecek yolculuğunu şekillendirecek yeni bir etap başlattık. Paycell’i potansiyel yatırımcılarla buluşturmak ve kısmi hisse satışı alternatiflerini değerlendirebilmek yıl içinde hisse satış sürecinin yönetimi için J.P. Morgan ile yetkilendirme anlaşması imzaladık. Önümüzdeki günlerde ayrıca yeni nesil iletişim platformumuz BiP ile ilgili gelişmeleri sizinle paylaşacağız fakat şu an detaylardan bahsedemediğimiz için sürpriz olarak kalsın” diye konuştu.

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